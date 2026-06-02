„Muž se svíjel a vydával nesrozumitelné zvuky. Navíc byl silně agresivní. Vše nasvědčovalo tomu, že je zřejmě zdrogovaný,“ řekla mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.
Když strážníci viděli, v jakém je stavu, raději mu přivolali záchranáře, jenže ti se k němu nemohli ani přiblížit. „Nespolupracoval, bránil se. Ke zdravotníkům se choval agresivně. Strážníci ho proto museli nejdřív spoutat,“ pokračovala Skřivánková.
Jakmile začali záchranáři muže vyšetřovat, museli si připadat jak v pohádce Oslíčku, otřes se. Z pacienta se začaly sypat bankovky. „Šlo o několik set tisíc korun, navíc měl u sebe zapečetěnou obálku zřejmě s podobným obnosem a k tomu navíc cizí platební karty,“ upřesnila mluvčí strážníků.
Strážníci o nálezu informovali policisty. „Muž se navíc stal podezřelým ze znevážení postavy úřední osoby a neuposlechnutí výzvy. Případem se proto budou zabývat také úředníci,“ dodala Skřivánková.
VIDEO: Strážníci oživili v Brně zkolabovaného muže na zastávce MHD (leden 2026).
