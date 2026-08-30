Lidé procházeli po nábřeží řeky Svitavy, když jim najednou doslova ztuhla krev v žilách. Přímo u cesty uviděli nasypanou hromadu štěrkopísku, ze které vyčníval dřevěný kříž s černým pruhem látky.
Strážník se strážnicí se přesvědčili, že pod štěrkem se neukrývá nic jiného než ztvrdlá půda a měli pochopení pro jeho dobrou náladu. „Přesto ho požádali, ať stlučená dřevěná prkénka odstraní, aby výjev neděsil kolemjdoucí,“ dodal Ghanem.
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