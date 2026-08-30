Lidé procházeli po nábřeží řeky Svitavy, když jim najednou doslova ztuhla krev v žilách. Přímo u cesty uviděli nasypanou hromadu štěrkopísku, ze které vyčníval dřevěný kříž s černým pruhem látky.

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„Jednalo se o podlouhlou hromadu dlouhou asi dva a půl metru. Jak brzy vyšlo najevo, o hrob se ale nejednalo. Jen šprýmaři (39) připomínala hrob, tak z recese do kamení na jednom konci zasunul kříž,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

Strážník se strážnicí se přesvědčili, že pod štěrkem se neukrývá nic jiného než ztvrdlá půda a měli pochopení pro jeho dobrou náladu. „Přesto ho požádali, ať stlučená dřevěná prkénka odstraní, aby výjev neděsil kolemjdoucí,“ dodal Ghanem.

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Zdroj: Městská policie Brno