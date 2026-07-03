Alarm se u strážníků rozzvučel ze čtvrtku na pátek. „Strážníci ženě se zrakovým postižením ihned volali, aby zjistili co se děje. Vyvětlila jim, že nemá vlastní problémy, ale že ji svírá úzkost, protože v bytě slyšela úpěnlivě kňučet svého psa a netušila, co se mu stalo,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
Že nešlo jen o její dojem, bylo brzy strážníkům zřejmě. „Srdceryvné kňučení psa slyšel i operátor,“ vysvětlil jejich mluvčí. Strážníci proto okamžitě vyjeli na místo.
Pudla našli zaklíněného za žebrovím ústředního topení. „Jeden ze strážníků ho nezraněného vyprostil. Pes se okamžitě vítal se svou majitelkou a pak spokojeně chodil po bytě,“ dodal s úsměvem Ghanem.
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