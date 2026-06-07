„Uvězněná žena seděla přímo za dveřmi a stěžovala si na prudké bolesti zad. Dodala, že oba zámky jsou zamčené a klíče má v nich zasunuté z vnitřní strany,“ řekl mluvčí strážníků Jakub Ghanem.
O patro výše
Strážníkům se tím šance na proniknutí do bytu výrazně zkomplikovala. Ne nadlouho. Kamarádka trpící ženy strážníkům řekla, že bydlí přesně o patro výš. „Z jejího balkónu se tak strážníci mohli spustit na lanech,“ pokračoval Ghanem.
Brněnští strážníci pomohli ženě (64), která zůstala uvězněná ve vlastním bytě (červen 2026). Městská policie Brno
Když se dostali na balkón naříkající ženy, museli proříznout ochrannou síť proti holubům, balkónové dveře se jim ale podařilo otevřít bez jakéhokoliv poškození. Hned poté vešli do bytu. Ženu našli sedět na zemi u dveří.