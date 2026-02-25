Milena Žábenská má roztroušenou sklerózu. Tlačí ji pravá noha. Zavěšení na robotický chodník jí snížilo váhu až o 40 % a stroj navíc vedl její nohy při chůzi. „Pomáhá to shora i ze spodu,“ řekla nadšeně. FN Brno je první nemocnicí na Moravě, která robot zakoupila.
Robotický chodník vede pohyb pacientů přes chodidla pomocí nášlapných ploch. Využívá systém biofeedback, který přesně měří délku kroku, rychlost, symetrii a fázi opory. Terapeut tak hned vidí chyby či pokroky.
FN Brno jako první nemocnice na Moravě pořídila pro pacienty robot (únor 2026)ický chodník. Hynek Zdeněk
„Jedna terapie trvá asi 15 minut. Ideální je opakovat ji několikrát týdně a spojit ji s dalšími metodami. Konkrétně u paní Žábenské jsme zapojili ještě Vojtovu metodu a Metodu DNS profesora Koláře,“ upřesnil fyzioterapeut Vojtěch Šenkýř.
První výsledky jsou patrné v podstatě po prvním cvičení. Robot umožní pacientovi provést plynulý a správný pohyb, který mu do té doby onemocnění znemožnilo.