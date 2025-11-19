„Stalo se mi to při práci v zaměstnání. Dostal jsem obrovskou ránu. Proud mi levou rukou prošel celým tělem a vyšel nohama. Okamžitě jsem upadl do bezvědomí. Naštěstí si toho všimli kolegové, kteří mi poskytli první pomoc,“ zavzpomínal Tomáš.
Popáleniny 4. stupně
Ta byla klíčová. Stejně tak rychlý transport vrtulníkem do FN Brno. Tam lékaři zjistili, že má Tomáš popáleniny 3. a 4. stupně. „Kromě nich hrozily pacientovi neurologické následky a poškození mozku,“ upozornil primář Kliniky popálenin a plastické chirurgie Libor Streit.
Tomáš (38) utrpěl při práci vážné popáleniny. Zachránili ho lékaři z FN Brno. (listopad 2025) Hynek Zdeněk
„Zatímco u ohně je většinou poškozená spíše povrchová část, popáleniny způsobené elektrickým proudem jsou specifické v tom, že proud zničí tkáně velmi rychle a jde velmi do hloubky. Můžou poškodit i orgány. Místo poškození je na první pohled malé, ale proud jde až do kostí, šlach a svalů,“ dodal.
Z třísla i spánku
Lékaři Tomáše vraceli zpět za pomoci mikrochirurgických operací. „Rekonstruovali jsme mu nenávratně poškozené části palce a ukazováku. Z třísla jsme přenášeli tkáně, které jsme poté za pomoci mikroskopu na ruku našívali. Defekt na palci nohy jsme uzavřeli pomocí tkáně ze spánkové oblasti. Dokázali jsme se vyhnout amputacím,“ uvedl Streit.
Tomáš je vděčný kolegům, kteří mu 20 minut poskytovali první pomoc i záchranářům. „To vše by ale stejně asi nestačilo, kdybych se nedostal pod ruce odborníků z Kliniky popálenin a plastické chirurgie. Strašně moc všem děkuji,“ řekl dojatý pacient.
Mikrochirurgie je na Klinice popálenin a plastické chirurgie FN Brno využívána u popálených pacientů jako prioritní. V posledním roce se klinika soustředila na chirurgické techniky, které umožňují popáleným pacientům nahradit chybějící části obličeje, jako jsou nos, víčka či boltce.