„Pan ministr řekl, že je to jeho manažerské rozhodnutí. Nezaskočilo mě, protože se ta informace v kuloárech objevovala. Předpokládal bych nicméně nějakou možnost debaty. Ke svému odvolání jsem se nemohl nijak vyjádřit,“ reagoval Rovný.
FN Brno vedl od května 2022 po rezignaci Jaroslava Štěrby. Před tím působil posledních 15 let na vysokých manažerských pozicích v obou brněnských fakultních nemocnicích. „Nyní mi ve vedení nebyla nabídnuta žádná pozice a myslím, že pro to ani není prostor. Jako chirurg ale o práci snad nebudu mít nouzi,“ dodal.
Snahou ministerstva je posílit koordinaci specializované péče, efektivitu řízení nemocnic a dlouhodobé plánování rozvoje zdravotnictví. Pro pacienty zůstává rozsah, kvalita i dostupnost péče zachována, nově však bude její poskytování přehlednější a lépe organizované, uvedl resort.
V Praze přecházejí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice Bulovka pod společné vedení dosavadního ředitele pražské záchranné služby Petra Koloucha.
„Sjednocení řízení fakultních nemocnic je logický krok, který má především posílit kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro pacienty. Do čela těchto nemocnic nastupují zkušení a osvědčení manažeři s jasným úkolem posílit koordinaci péče, stabilitu řízení a dlouhodobé plánování rozvoje,“ sdělil ministr Adam Vojtěch.
V Brně se ke společnému vedení FNUSA a CKTCH nově připojuje FN Brno. „Sjednocení řízení vnímám jako příležitost ke zvýšení kvality a zlepšení podmínek poskytované zdravotní péče. Z dosavadních zkušeností vím, že jednotné vedení zdravotnických zařízení v jednom regionu přináší stabilitu, zvyšuje efektivitu provozu, pomáhá snižovat náklady a umožňuje lépe plánovat investice i dlouhodobý rozvoj nemocnic,“poznamenal Vajdák.
FN Brno patří k největším zdravotnickým zařízením v Česku, má okolo 6500 zaměstnanců. Podle Rovného je rozdělaných několik projektů, například porodnický pavilon. „Samo o sobě to vyžaduje plné nasazení stávajícího vedení," zdůraznil Rovný.
VIDEO: Chirurgové z FN u svaté Anny zachránili amputované prsty
