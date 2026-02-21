V prvním díle 200, ve druhém 150 a nyní ve třetím vydalí lékaři pod vedením profesora Ivana Čapova přes 180 receptů. „Testujeme je nejen jako konzumenti, ale při společných setkáních i v kuchařských zástěrách,“ ujistil s úsměvem bývalý přednosta I. chirurgické kliniky FNUSA a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU) Brno Čapov.
Urovnávají tak spory
„Vaření máme jako formu teambuildingu. Co se nepovedlo na pracovišti, urovnalo se už několikrát s nožem v jedné a skleničkou dobrého vína ve druhé ruce,“ vysvětlil Čapov.
Na nové knize se podle něj podílelo více než dvacet lékařů, lékařek a sestřiček. „Všichni nejsou jen od svaté Anny, ale i z dalších zdravotnických zařízení v tuzemsku. V jednom z dílů máme také recept od manželky našeho pacienta,“ pokračoval chirurg.
Kečup od pacienta
O ten si Čapov sám řekl. „Jako poděkování za léčbu mi donesla svůj úžasný domácí kečup, na který jsem si okamžitě vyžádal recept a nic jiného už od té doby nepoužívám,“ přiznal.
Třetí, zatím poslední díl kuchařky, je podle něj pestrým mixem chutí, ze kterého má vyzařovat radost ze života, vaření a setkávání s přáteli. Koupit ji lze v běžné prodejní síti.
