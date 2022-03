Francouzské firmy musí okamžitě opustit ruský trh, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v on-line vystoupení francouzským poslancům. „Víte dobře, co se děje na Ukrajině, proč se to děje a kdo za to může,“ řekl Zelenskyj. Stejně jako v projevech k jiným zahraničním parlamentům i zde apeloval na místní reálie, konkrétně na francouzské národní heslo volnost, rovnost, bratrství. „Aby svoboda vyhrála, musí být dobře vyzbrojená,“ řekl Zelenskyj a pořádal o další pomoc.