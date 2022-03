Býk

Milí Býci, vaše energie je polovičatá. Nechce se vám sportovat a užíváte si blahobytu. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdybyste z ničeho nic neztloustli. Pokud to tak půjde dále, do konce března budete mít dost kilogramů navíc, což je nepřípustné.