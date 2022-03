Počet uprchlíků z Ukrajiny ještě výrazně stoupne, a pokud chce stát zabránit chaosu a nocování lidí někde pod mosty nebo v opuštěných budovách, měl by se důkladně připravovat na víc než jen 250.000 Ukrajinců. Poukázal na to odborník na migraci Robert Stojanov, který působí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Zároveň je potřeba vysvětlovat Čechům, že příchod Ukrajinců lze brát spíše jako přínos jak pro českou společnost, tak pro uprchlíky samotné, uvedl Stojanov. Jeho vyjádření poskytla novinářům univerzita.

Celkový počet Ukrajinců utíkajících před ruskou armádou podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky překročil tři miliony. Jde tak o největší jednolitý migrační proud v Evropě za posledních 70 let. „Můžeme očekávat nárůst počtu těchto utečenců až k sedmi až osmi milionům dle současného trendu, možná i více, dle eskalace konfliktu. V tomto směru bych chtěl upozornit, že máme poměrně málo informací, co se děje na venkově. Mediální pozornost se soustředí především na napadená velká města, odkud přichází většina uprchlíků. Je otázkou, co nastane, když se pozornost ruských vojsk soustředí na menší města a venkov, kde je většinou mediální pokrytí menší a rabování a další válečné zločiny jsou tak více skryty,“ dodal Stojanov.