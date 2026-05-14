Muž vymyslel fintu poté, co pracoval pět dní pro kurýrní službu. K vloupáním totiž využil nakoupené firemní oblečení a potřebné vybavení. „Po ukončení práce mu tyto věci zůstaly, což mu mnohdy také usnadnilo vstup do domu. Vždy se prezentoval jako pracovník kurýrní služby,“ vysvětlila policejní mluvčí Andrea Cejnková.
Do bytů se dostával většinou za užití klíčů, které si opatřil ve schránkách, umístěných v domech nebo u vchodu. Buď se nechal v zařízení dříve ubytovat a kód k otevření si zapamatoval nebo trezorky s klíči jednoduše vypáčil.
Z bytů odnášel televize a další elektroniku, domácí spotřebiče, nepohrdl ani varnou deskou, drogistickým zbožím či ložním prádlem. V několika případech si přivlastnil i jízdní kola.
Poberta má na svědomí 25 vloupaček, maskoval se jako kurýr s jídlem (14.5.2026) Policie ČR
Kamery mu nevadily
Hlavu si nelámal ani s bezpečnostními kamerami. „Na jízdním kole si například odváží velkou LCD televizi, na jiném záběru zápasí s velkým pytlem plným lupu. Kamery ho zachytily také v okamžiku, kdy z místa činu odjížděl se dvěma jízdními koly,“ řekla mluvčí.
Kriminalisté trpělivou prací vytipovali podezřelého. Minulý týden v půl druhé ráno zamířili do místa, kde by se měl výtečník pohybovat. Spatřili ho na ulici Milady Horákové na elektrické koloběžce a zadrželi. Soudce poslal pobertu do vazby. Řáděním v Brně a v jeho okolí způsobil škodu za půl milionu korun.