Zloděje policisté našli schovaného v lednici: Prý se chtěl ohřát

Zlodějíček se krčil v lednici.
Autor: avi - 
26. března 2026
15:34

Policisté v Atlantě jeli očíhnout znepokojivou situaci, kterou nahlásil všímavý soused. Z bytu pod ním se prý ozývá podivné bouchání. Policisté prázdný byt prohledali, nikoho v něm ale nenašli. Rozuzlení přišlo ve chvíli, kdy jednoho policistu napadlo otevřít starou lednici. V té našli schouleného zlodějíčka, který se prý přišel jen trochu ohřát.

Policisté v americké Atlantě zažili minulý týden opravdu netradiční policejní zásah. Podezřelého Jose Quintanillu, který se vloupal do cizího bytu, našli schovaného v lednici. Tragikomický incident se odehrál kolem 23. hodiny v prázdném bytě poté, co soused z horního patra slyšel podivné bouchání a zavolal 911.

Video Zloděj si našel netradiční úkryt.
Video se připravuje ...

Na videu z kamery, kterou mají policisté připnutou na těle, je vidět, jak otevírají odpojenou lednici a uvnitř opravdu sedí vypečený zlodějíček Quintanilla. Policie dále odhalila poškozené sádrokartonové stěny a elektrické kabely, takže jeho pokus o zahřátí se rozhodně neobešel bez následků. 

Podezřelý tvrdil, že do bytu vstoupil jen proto, aby se trochu zahřál. Nyní to vypadá, že půjde spíše do chládku. Hrozí mu obvinění z vážného vloupání, ničení cizího majetku a z toho, že úmyslně bránil policii v práci.

