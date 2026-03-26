Zloděje policisté našli schovaného v lednici: Prý se chtěl ohřát
Policisté v Atlantě jeli očíhnout znepokojivou situaci, kterou nahlásil všímavý soused. Z bytu pod ním se prý ozývá podivné bouchání. Policisté prázdný byt prohledali, nikoho v něm ale nenašli. Rozuzlení přišlo ve chvíli, kdy jednoho policistu napadlo otevřít starou lednici. V té našli schouleného zlodějíčka, který se prý přišel jen trochu ohřát.
Policisté v americké Atlantě zažili minulý týden opravdu netradiční policejní zásah. Podezřelého Jose Quintanillu, který se vloupal do cizího bytu, našli schovaného v lednici. Tragikomický incident se odehrál kolem 23. hodiny v prázdném bytě poté, co soused z horního patra slyšel podivné bouchání a zavolal 911.
Na videu z kamery, kterou mají policisté připnutou na těle, je vidět, jak otevírají odpojenou lednici a uvnitř opravdu sedí vypečený zlodějíček Quintanilla. Policie dále odhalila poškozené sádrokartonové stěny a elektrické kabely, takže jeho pokus o zahřátí se rozhodně neobešel bez následků.
Podezřelý tvrdil, že do bytu vstoupil jen proto, aby se trochu zahřál. Nyní to vypadá, že půjde spíše do chládku. Hrozí mu obvinění z vážného vloupání, ničení cizího majetku a z toho, že úmyslně bránil policii v práci.
