Babička z Nováčan objevila doma zloděje: Zamkla ho ve špajzu a naservírovala policii!

Babička na Slovensku zamkla zloděje ve špajzu.
Když na místo dorazila policie, zloděj už neměl kam prchnout.
V jeho dechu naměřili policisté 0,7 promile alkoholu.
Autor: kjm - 
6. března 2026
10:12

Nečekané návštěvy se dočkala čtyřiasedmdesátiletá žena ze Slovenska. Když se večer vracela domů z kostela, všimla si ve svém domě zloděje. Díky duchapřítomnému zákroku se jí však podařilo uvěznit ho ve špajzu, a policistům tak připravit velmi snadnou prácičku.

Pro ženu z obce Nováčany se poklidný středeční večer velmi rychle proměnil v příběh s kriminální zápletkou. Vracela se zrovna z kostela, když si všimla ve svém domě podivných zvuků vycházejících ze spižírny. Když se k domu víc přiblížila, došlo jí, že se jedná o zloděje. Na nic nečekala a pustila se do akce. Ke špajzu se nenápadně přiblížila a lupiče duchapřítomně zamkla uvnitř. Zavolala policii a čekala.

Policisté při příjezdu zjistili, že uvězněný muž je třiadvacetiletý místní mladík. Do domu se mu zřejmě podařilo dostat přes odemčené zadní dveře. V době, kdy ho majitelka domu načapala, si zrovna připravoval předměty k ukradení. „I krátké opuštění domu bez zamčení může vytvořit příležitost pro pachatele,“ připomněli policisté.

Mladý muž měl v moment zadržení v krvi 0,7 promile alkoholu. Policisté ho omezili na osobní svobodě a spustili proti němu trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu omezení domovní svobody.

Babička na Slovensku zamkla zloděje ve špajzu.
Když na místo dorazila policie, zloděj už neměl kam prchnout.
