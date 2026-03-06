Babička z Nováčan objevila doma zloděje: Zamkla ho ve špajzu a naservírovala policii!
Nečekané návštěvy se dočkala čtyřiasedmdesátiletá žena ze Slovenska. Když se večer vracela domů z kostela, všimla si ve svém domě zloděje. Díky duchapřítomnému zákroku se jí však podařilo uvěznit ho ve špajzu, a policistům tak připravit velmi snadnou prácičku.
Pro ženu z obce Nováčany se poklidný středeční večer velmi rychle proměnil v příběh s kriminální zápletkou. Vracela se zrovna z kostela, když si všimla ve svém domě podivných zvuků vycházejících ze spižírny. Když se k domu víc přiblížila, došlo jí, že se jedná o zloděje. Na nic nečekala a pustila se do akce. Ke špajzu se nenápadně přiblížila a lupiče duchapřítomně zamkla uvnitř. Zavolala policii a čekala.
Policisté při příjezdu zjistili, že uvězněný muž je třiadvacetiletý místní mladík. Do domu se mu zřejmě podařilo dostat přes odemčené zadní dveře. V době, kdy ho majitelka domu načapala, si zrovna připravoval předměty k ukradení. „I krátké opuštění domu bez zamčení může vytvořit příležitost pro pachatele,“ připomněli policisté.
Mladý muž měl v moment zadržení v krvi 0,7 promile alkoholu. Policisté ho omezili na osobní svobodě a spustili proti němu trestní stíhání pro podezření ze spáchání trestného činu omezení domovní svobody.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.