Přetížené dálniční úseky u Brna zamotaly ve čtvrtek dopoledne hlavu stovkám řidičů. Dvě nehody zkomplikovaly situaci na křížení D1 a D2 a kolem exitu 196 na D1 V místě se vytvořily několikakilometrové kolony, a to jak ze směru z Prahy, tak i do Prahy a na D2 pro změnu směrem do Brna.