Nehoda se stala krátce po poledni. „Podle prvotního vyšetřování osobní vůz nedobrzdil a zezadu narazil do nákladního, který narazil do dalšího osobního vozu,“ uvedl mluvčí. Silničáři odhadují, že dálnice by mohla být zprovozněna kolem 15. hodiny.

Dálnici směrem na Brno blokovala už ranní nehoda dvou nákladních vozů, která se stala po osmé hodině na 3. kilometru. Havárie se odehrála ve směru od Bratislavy na Brno.

Podle dálniční kamery narazil kamion s návěsem zezadu do nákladního auta s cisternou. „Jednoho z řidičů (59) jsme museli ze zdemolované kabiny vyprostit. Byl při vědomí,“ řekl po nehodě mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

„Muže jsme ošetřili a s podezřením na středně těžká zranění převezli na urgentní příjem Fakultní nemocnice v Brně,“ konstatovala dopoledne mluvčí záchranky Michaela Bothová. Na místě se vytvořila kolona.

VIDEO: Hromadná havárie na slovenské D1.