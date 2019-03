Další kolo soudního stání s Radimem Žondrou (33), který je obžalovaný z napadení a pořezání tenistky Petry Kvitové (28), začalo u brněnského soudu. Soudkyně předčítala důkazy, které se Žondra snažil rozcupovat. Žalobce pak v závěrečné řeči pro něj požadoval trest 12 let vězení, obhájkyně naopak zproštění. Projednávalo se i to, zda si mohla zranění způsobit Petra Kvitová sama!

Z listin vyplývá, že kriminalisté zajistili Žondrovu pachovou stopu na límci teplákové bundy Kvitové. „Z daktyloskopie naopak žádné relevantní informace nebyly zjištěny,“ řekla soudkyně Dagmar Bordovská.

Žondra trval na přečtení protokolu o zjištěných pachových stopách. „Na límci bundy napadené byla zjištěna shoda,“ uvedla Bordovská.

Žondra upozornil, že pachové stopy mu byly odebrány 22. května a nikoliv den poté, jak uvádí protokol. „Věc, kterou poškozená vůbec neměla na sobě. Tuto věc nelze spojovat s místem činu. Poškozená ve zmíněné bundě cestovala přes půl republiky a odevzdala ji až po 12 hodinách od spáchání činu. Byly porovnávány tři stopy a jen jedna byla pozitivní,“ namítal Žondra.

Podle něj policie navíc při odběru pachové stopy porušila vlastní interní předpisy. Napadl i konstrukci pachového snímače, který policie používá.

Kvitová soudu přítomna není. V současnosti na turnaji v Miami bojuje o post světové jedničky.

Zmocněnec tenistky Lukáš Trojan prohlásil, že Žondra uvádí jako alibi fakt, že byl na stavbě několik desítek kilometrů daleko. „Zrovna byl kontrolní den, pořizovaly se tam fotografie, ale na nich nikde obžalovaný není. Stavební deník také o jeho přítomnosti nehovoří. Není žádný přímý důkaz, který by prokázal, že na stavbě byl,“ zdůraznil Trojan.

Podle něj stejnou obhajobu Žondra používal i ve svých minulých kriminálních případech, kterých se dopustil na seniorech. „Hájil se vždy stejně, že byl v práci na stavbě. Jeho obhajoba je pořád stejná,“ upozornil Trojan.

Žondra: Je to na mě ušitý!

„Kamerové záznamy Žondru ani jeho auto před domem v Prostějově a v jeho okolí v době spáchání činu nezachytily,“ četla dál soudkyně policejní protokoly.

Žondra prohlásil, že případ je ušitý na míru. „Se svědectvím proti mně vystoupil člověk, který byl zadržený pro jinou trestnou činnost a chtěl si tak vylepšit vlastní pozici u policie i soudu. Je to na ušitý na míru,“ tvrdí.

„A jak se tam někdo mohl dostat, když na kameře u vchodu nic není? Poškozená uvedla, že na ni pachatel zazvonil. Nejenže tam nejsem nikde já, ale ani kdokoliv jiný,“ ptal se Žondra. Ten má za sebou trest za loupežné přepadení a nyní si "kroutí" ve věznici 2,5 roku za tip na přepadení blanenského advokáta.

Motiv útoku stále neznámý

Soudkyně prohlásila dokazování za skončené a nastal čas na závěrečné řeči. Státní zástupce Ivan Hrazdira zdůraznil, že Petra Kvitová pachatele při rekognici poznala. „Celou dobu vypovídala konzistentně a stejně,“ řekl.

Připustil ale, že žaloba není schopna přesně říci, co přesně pachatel po poškozené chtěl. „Po poškozené něco požadoval, s nožem u krku. Došlo přitom k zranění. Proto jsme kvalifikovali čin jako vydírání,“ řekl.

Obžalovaný tvrdí od začátku, že nikdy nepřišel s poškozenou do styku. „Videozáznamem dokládá, že byl noc předtím u své přítelkyně. K samotnému činu nemá žádný vztah,“ prohlásil Hrazdira.

Alibi mu prý zabezpečuje jeho přítomnost na pracovišti v Napajedlech. Policie zajistila příslušné doklady, které by jeho alibi potvrdily. „Ze stavebních deníků nic takového nevyplynulo,“ zdůraznil Hrazdira.

Svědci vypovídající v prospěch obžalovaného se mu podle Hrazdíry pokusili pomáhat. Předtím absolvovali schůzku s paní obhájkyní. „Proti nim stojí výpověď svědkyně, která popsala způsob napadení, vytvořila identikit a při dvou rekognicích jej bezpečně poznala,“ zdůraznil žalobce.

Žalobce chce 12 let v base

Pachové stopy byly zajištěny na tričku i mikině. „Zpochybňování pachových stop je tradičně využíváno obhajobami v řadě případů,“ řekl Hrazdira s tím, že jde sice o nepřímý důkaz, ale že potvrzuje to, co od začátku říká poškozená.

Podle něj by soud měl Žondru uznat vinným. „Obžalovaný se dopustil jednání ve zkušební době. Zdá se, že se nepolepšil. Mám za to, že soud má zvážit jeho potrestání v horní polovině trestní sazby, navíc se zvýšením o třetinu. V trvání kolem 12 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou,“ uzavřel žalobce.

Důkazy jsou prý nevěrohodné

Žondrova obhájkyně Lucie Nejedlá v závěrečné řeči popřela, že by při schůzce se svědky obhajoby došlo k ovlivňování svědků. „Ve spise se již jejich výpovědi nacházely, nebylo tedy co porušovat,“ řekla.

Zároveň zpochybnila průběh policejní rekognice, při které Kvitová Žondru poznala. „Neměla rozhodně proběhnout podle fotek, ale přímo in natura. Osoba podezřelá z činu již byla policii známa a mohla být zajištěna. Policie tak mohla zajistit vyšší spolehlivost důkazu,“ namítla obhájkyně.

Nejedlá nesouhlasí ani s důkazy pachovými stopami. „Oblečení přišlo do styku s více osobami. Pachové stopy na mikině i na tričku byly zajištěny v bytě, kde se pohybovalo hodně lidí. Teprve až poté, kdy poškozenou ošetřili lékaři, přišli policisté a až pak odebral technik vzorky pachových stop a daktyloskopické stopy,“ namítla Nejedlá.

Obhájkyně: Co když to není Kvitové ruka?

Žondra by měl být podle obhájkyně zproštěn obžaloby. „Nebyl pachatelem trestného činu. Fotka, kterou poskytuje zařízení, kde ji operovali, zachycuje jenom ruku. Není ztotožněno, zda je to její ruka,“ řekla obhájkyně a pokračovala: „Můžeme jen věřit, že je to její ruka. Policie přitom měla možnost stav ruky zdokumentovat. Není průkazné, k jakému zranění přesně došlo.“

Nejedlá se vyjádřila i k možnosti, že by se Kvitová pořezala sama. Prakticky to vyloučila. „Zranění by si mohla podle námi oslovených odporníků způsobit sama jen pod silnou dávkou anestetik. To ale určitě nepředpokládáme,“ zdůraznila.

Mohl za útokem být sex?

„Neměl jsem žádný motiv spáchat takový čin,“ prohlásil v závěrečné řeči Žondra. „Jedině snad podle znalců majetkový prospěch. Netrpěl jsem ale nouzí, byl jsem po propuštění z vězení schopen najít si práci a postarat se o sebe,“ řekl.

„Kdybych se byl i něčeho dopustil, jít si někam pro deset tisíc korun, tak je to s mou kriminální minulostí sebevražda. Policie by si pro mne přišla za pár hodin,“ dodal.

Podle něj by bylo vzhledem k jeho zkušenostem mnohem jednodušší »jít někam na vánoční trhy a vybrat tam kasičku s mnohem více penězi«.

Nastínil, že útok na tenistku by mohl mít třeba i sexuální podtext. „Pachatel jí prý řekl, že potřebuje čas,“ uvedl.

Pokud bych šel někoho přepadnout na frekventované místo, blízko policejní stanice, tak bych takového člověka asi znehybnil a neumožnil mu volat pomoc. Jednoduše spoutat a byt prohledat,“ napadl způsob provedení přepadení.

Podle něj mohlo jít o člověka na drogách nebo o člověka dosud netrestaného. „Na místě činu byly zajištěny jedny stopy, které nepatří nikomu, kdo byl vyšetřován,“ zdůraznil.

O co v případu jde?

Obžalovaný muž podle žalobce 20. prosince 2016 v 8.15 pod falešnou záminkou revize kotle zazvonil na zvonek prostějovského bytu Petry Kvitové. „Poškozená jej pustila dovnitř a v koupelně mu ukázala ohřívač vody. V tu chvíli k ní zezadu přistoupil a s nožem v ruce vznesl blíže nespecifikovaný požadavek. Ona mu ruku s nožem odstrčila a on nůž z jejího sevření vysmekl. Tím došlo k pořezání na palci a kloubu, k přetnutí šlachy na vnitřní malíkové straně prstu. Přeťata byla i šlacha na ukazováku,“ líčil žalobce.

Tenistka upadla na zem. „Když chtěla vzít do rukou mobil, on ji odstrčil a sebral ho. Požadovala lékaře, a on to odmítl, s tím, že potřebuje čas. Pak přijal 10 000 korun, které mu nabídla, a odešel. Trvalo to pět až deset minut,“ uzavřel státní zástupce.

