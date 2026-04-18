Silikonový obturátor, tak se jmenuje speciální pomůcka, která usnadňuje dýchání novorozencům a malým dětem při operacích rozštěpu rtu a patra. Díky ní mohlo při vyhlašování 12. ročníku International Medis Awards ve slovinské Lublani zaznít. „V kategorii pediatr se vítězkou stává Michaela Richtrová z České republiky."

„Ocenění nepatří jen mně, ale celému našemu týmu, do kterého patří ještě Olga Košíková z Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN Brno a Petr Marcián z Fakulty strojního inženýrství VUT. Pomáhal nám i tým odborníků z Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno,“ zdůraznila hned na úvod oceněná lékařka.
Ve slovinské Lublani oceňovali významné lékaře z Evropy (duben 2026). International Medis Award

Při tomto defektu chybí dětem opora pro zajištění dýchacích cest, což může vést k poranění tkání. Nově vyvinutý obturátor tuto situaci řeší – vytváří dočasnou oporu v oblasti patra, stabilizuje prostředí v dutině ústní a umožňuje šetrnější a bezpečnější intubaci.

„Cílem bylo minimalizovat riziko poranění při zajištění dýchacích cest u těchto pacientů. Díky spolupráci s techniky se podařilo vytvořit řešení, které má reálný klinický přínos,“ vysvětlila Richtrová.

Ročně se rozštěp vyskytuje přibližně u dvou z tisíce narozených dětí, přičemž významná část z nich je léčena právě ve Fakultní nemocnici Brno.

Richtrová se jako velmi schopná lékařka ukázala už 11. října 2021, když jako záchranářka zachránili tři lidi ošklivě posekané sekerou jejich příbuzným v Tišnově. Přestože na tom byli všichni velmi špatně, brutální masakr všichni přežili.
Brněnská dětská lékařka dostala prestižní lékařské ocenění za pomůcku, která pomáhá malým dětem s rozštěpem.
Brněnská dětská lékařka dostala prestižní lékařské ocenění za pomůcku, která pomáhá malým dětem s rozštěpem.
Autor: FN Brno/Pavel Žára