Silikonový obturátor, tak se jmenuje speciální pomůcka, která usnadňuje dýchání novorozencům a malým dětem při operacích rozštěpu rtu a patra. Díky ní mohlo při vyhlašování 12. ročníku International Medis Awards ve slovinské Lublani zaznít. „V kategorii pediatr se vítězkou stává Michaela Richtrová z České republiky."
„Ocenění nepatří jen mně, ale celému našemu týmu, do kterého patří ještě Olga Košíková z Kliniky popálenin a plastické chirurgie FN Brno a Petr Marcián z Fakulty strojního inženýrství VUT. Pomáhal nám i tým odborníků z Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace FN Brno,“ zdůraznila hned na úvod oceněná lékařka.
Ve slovinské Lublani oceňovali významné lékaře z Evropy (duben 2026). International Medis Award
Při tomto defektu chybí dětem opora pro zajištění dýchacích cest, což může vést k poranění tkání. Nově vyvinutý obturátor tuto situaci řeší – vytváří dočasnou oporu v oblasti patra, stabilizuje prostředí v dutině ústní a umožňuje šetrnější a bezpečnější intubaci.
Ročně se rozštěp vyskytuje přibližně u dvou z tisíce narozených dětí, přičemž významná část z nich je léčena právě ve Fakultní nemocnici Brno.