Některé pocházejí dokonce z Velkomoravské říše, další z období po něm, tedy z raného období dynastie Přemyslovců. „Vše jsme nejprve prohlédly přes CT a rentgen. Samotné vyčištění nám pak zabralo mnoho měsíců,“ přiznala Lenka Kosová.
Společně s kolegyní Gabrielou Ondříkovou postupovaly od nejméně destrukčních metod. Využívaly speciální roztoky, elektrolýzu, dále například jemné dřevěné nástroje a abrazivní gumy. „Nejsložitější to bylo u zlacených šperků, kde by jakýkoliv špatný krok znamenal pohromu, kolegyně proto musela postupovat opravdu velmi opatrně,“ přiznala Kosová.
Bohaté naleziště
Lokalitu v Novém Poddvorově zkoumali archeologové z Archaia Brno pod vedením Michaly Přibylové před stavbou plynovodu Moravia. Přestože měli k dispozici jen limitovanou plochu 200 x 30 metrů, našli 131 hrobů, z nichž minimálně 45 spadalo do období Velkomoravské říše.
Dalších 72 bylo z období po jejím zániku a 14 hrobů se nepodařilo datovat. Hodnota nálezů je vzhledem k jejich stáří a výjimečnosti nevyčíslitelná.
Zatím není jasné, kdy zrestaurované šperky veřejnost bude moci spatřit na vlastní oči. „Společně s dalšími nálezy je předáme do hodonínského muzea. To si pak samo rozhodne, kdy a jak je vystaví,“ vysvětlila Přibylová.
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