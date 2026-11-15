Policisté jim dobře známou tvář uviděli v nočních hodinách v jedné obci na Vyškovsku. „Seděl za volantem staršího Opelu, přestože měl vysloven zákaz řízení. Při předchozích kontrolách mu navíc vyšel pozitivní test na drogy,“ vysvětlil mluvčí policie David Chaloupka.

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Muž se zákazem řízení se snažil ujet policistům na Vyškovsku (listopad 2026)
Zdroj: Policie ČR

Muž se před policisty snažil nejprve couvat, pak se mu podařilo vjet do postranní cesty, kde přítelkyni vysadil a okamžitě dupl na plyn. Hnal se přitom obcí bez ohledu na dopravní značky.

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V jednu chvíli profrčel křižovatkou, kde měl stopku tak, že jen tak tak, že neohrozil řidiče na hlavní. Pak to vzal přes obrubník přes park. „Poškodil si ale přitom vůz natolik, že musel zastavit,“ pokračoval mluvčí policie.

Ani to však výtečníčka úplně nezastavilo. Vyběhl z auta a snažil se pokořit rychlostní rekord v běhu před policisty. To se mu ale nepovedlo. „Policisté ho zadrželi po několika metrech, je podezřelý z násilí proti úřední osobě a z maření výkonu úředního rozhodnutí,“ dodal Chaloupka.

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Řidič se zákazem řízení se snažil ujet policistům na Vyškovsku.
Řidič se zákazem řízení se snažil ujet policistům na Vyškovsku.
Autor: Policie ČR