Svěží dílko má na svědomí spolek, který se jmenuje Barvou proti šedi. Nikdo z jeho členů prý nezapře, že si v mladším věku neudělal někde v Brně nelegální klikyhák... Teď se už ale sprejerským malbám věnují seriózně. Po práci a vesměs na zakázku místních radnic.

Zmoudření sprejerů

„Co si budeme povídat, každý si tím prošel, ale už je to uzavřená životní kapitola. Všichni kamarádi z té doby buď malují obrazy, staly se tatéry nebo se třeba věnují grafice. Navíc sprejování mimo určené plochy je dnes trestný čin, to nestojí za to. A za krátký čas v chvatu a strachu z dopadení nic pořádného neuděláte. Teď si s tím můžeme pohrát, aby to bylo k potěše oka a taky, aby to pár let vydrželo,“ svěřil se Blesku předseda spolku Jakub Němček.

Vydrilovaný talent

Malování jej bavilo už od základní školy. „Paní učitelka mamince říkala, že mám obrovskou představivost, ale neumím to dát na papír. Někdo má talent, někdo to musí vydrilovat. Já jsem ten druhý případ,“ říká profesí obchodník.

Vymalování podchodu u Podbělské ulice zabralo víkend. V pátek se stěna vytřela, v sobotu a v neděli se malovaly jednotlivé postavy a výjevy. Často s komentářem kolemjdoucích.

Sprejerský spolek zvelebil nevábný podchod v Brně-Líšni.

„Dětem a rodičům se líbí barevnost i různé nápady. Najdou se i škarohlídi, kteří by všechno nechali původní, šedé a nudné. Jeden starší pán se naopak chodil dívat každý den, chválil i radil,“ popisuje zážitky předseda spolku. Samostatnou kapitolu tvoří opilci. „Například chtějí, aby se tam něco napsalo proti starostovi,“ směje se Němček.

Náklady? Patnáct tisíc, které uvolnila líšeňská radnice. Výsledek stojí za to.

Zájem o legální graffiti vzrůstá

Další výtvory spolku jsou k vidění třeba na nedaleké Fajmance, kde vznikl Podmořský svět. Loni spolek sprejoval v Žabčicích, letos v Modřicích, vizuálně vylepšil i podchod na nádraží v Hodoníně.

Každý umělec má svůj vysněný projekt, jinak tomu není ani v případě Barvou proti šedi. Rádi by proměnili třeba podpěrnou zeď pod železniční tratí, která na Dornychu hyzdí centrum Brna. Mezi tipy na sprejerské zvelebení jsou i odhlučňovací stěny kolem silnic.

„Vždy je to na jednání s majiteli. Ploch je spousta, ale někteří je raději nechají v nevábném stavu. Přitom by nebyl problém sehnat sponzory, díky kterým by bylo na barvy,“ přemítá Jakub Němček.