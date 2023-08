Z údajů Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství za rok 2022 vyplývá, že Češi loni nasbírali téměř 23 tisíc tun hub za 5,2 miliardy korun. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) při té příležitosti upozornil, že v Česku mohou lidé chodit do lesa volně. „Jsou státy, kde platí různé restrikce či zákazy, pokud jde o sběr hub nebo jiných lesních plodin. V takovém Holandsku, pokud byste vyrazili na houby, tak se dopouštíte přestupku a trestného činu pytláctví,“ řekl Výborný.

Na to ve vysílání CNN Prima NEWS reagoval ekonom Lukáš Kovanda. „Obávám se, že vzhledem k tomu, že statistika o počtu nasbíraných hub byla propagována jednou politickou stranou, tak si politici vytvářejí určitý odrazový můstek, aby mohli uvažovat o zpoplatnění,“ myslí si Kovanda, podle kterého by to politici mohli zdůvodnit starostí o životní prostředí a tím, že musíme zachovat lesy dalším generacím.

Za odpočinek se neplatí!

Vyplašené houbaře ale uklidňuje senátor a vášnivý houbař Václav Láska. „Za osm let v politice jsem od jediného člověka neslyšel, že by se o tom uvažovalo. Většina Čechů chodí do lesa ne proto, aby sbírala houby pro ekonomický prospěch, ale pro odpočinek, a to se přece nezpoplatňuje,“ vysvětluje Láska pro Blesk.cz.

Každá země má podle něho vlastní úpravu sběru hub podle toho, jak se v ní vyvinula tradice. „A v Česku se to vyvinulo v celonárodní relaxační sport, má to tady mimořádnou tradici, tudíž si myslím, že žádný soudný člověk o zpoplatnění nebude uvažovat,“ má jasno Láska.

Podle dat České zemědělské univerzity průměrně loni každý Čech navštívil les téměř sedmatřicetkrát. V roce 2018 to bylo přitom jen 20 návštěv ročně. Václav Láska se domnívá, že i technicky by bylo zpoplatnění sběru, navíc v takovém rozsahu, v jakém se u nás chodí do lesa, těžko proveditelné. „Jak by vypadal takový kontrolní systém, jak to vymáhat? Každý by to navíc obcházel,“ přemýšlí.

Jak je to v zahraničí?

Václav Láska aktuálně vydal knihu Láska je na houby, kde se věnuje i zvyklostem při sběru hub v jiných zemích. Omezení je podle jeho slov různé, od úplného zákazu sběru v Nizozemsku až po limitování sběru. „V některých zemích máte dané množství, které si můžete odnést. Jinde zase vymezené dny či hodiny, ve kterých můžete sbírat. V Itálii, Švýcarsku či Francii se to dokonce liší po regionech,“ dodává Láska s tím, že toto vše vychází z tradice dané země.

Mykoložka: Sběr hub už limitován máme

Blesku se k problematice možného omezení či zpoplatnění sběru hub vyjádřila i Markéta Vlčková z České mykologické společnosti. „Sběr hub teoreticky už limitován je »vlastní přiměřenou potřebou«, ale to je pochopitelně dost obecné. Houbaření v kulturních lesích, kterých asi máme většinu, z hlediska ochrany přírody omezovat nutné není. Nutné je naučit veřejnost, aby se i v těchto lesích chovala ohleduplně k přírodě,“ vysvětlila nedávno Blesku Markéta Vlčková.

Houbař Pavel: Je to nesmysl!

Myšlenku zpoplatnění sběru označil za nesmysl i vášnivý houbař a milovník přírody Pavel Slavík. „Jsou to dary lesa. Pokud je nikdo nesebere, tak houby shnijí,“ říká a ukazuje svůj košík hub, který si přinesl z Dolního Žlebu na Děčínsku. „Sbíral jsem asi tři hodiny, protože je zde náročný terén. Jezdím sem už odmalinka, je to můj druhý domov,“ usmívá se Pavel Slavík. Většinu hub rozdal po známých a sousedech, některé nasuší. Rád také hříbky využije na smaženici, případně je osmaží jako řízky.

A jakou radu by ostatním houbařům dal? „Sbírejte hříbky v bukovém lese. Nespěchejte a pomalinku se rozhlížejte. Ale nejdůležitější je to milovat a nikdy to nevzdávat,“ dodává spokojený houbař.

délka: 01:48.40 Video Video se připravuje ... Prašivky, které jsou na talíři skutečnou lahůdkou. Videohub