Sedm tipů, jak si udržet ledviny v kondici: Nefrolog Jiří Orság radí, na co dát pozor!

Každý den jimi projde až 1 500 litrů krve a přefiltrují až 170 litrů moči. Řeč je o ledvinách, které jsou v lidském těle naprosto klíčovým orgánem. Až 10 % dospělé populace v Česku má přitom ledviny, často kvůli diabetu 2. typu, poškozené, a ty pak nefungují, jak by měly. Jak si udržet ledviny v kondici, a vyhnout se tak zdravotním komplikacím v budoucnu, radí MUDr. Jiří Orság, Ph.D., nefrolog z III. interní kliniky – nefrologické, revmatologické a endokrinologické FN Olomouc.

Aby ledviny mohly účinně filtrovat odpadní látky z těla, nezbytně potřebují vodu. „Není třeba množství přehánět, obecně se uvádí 35 ml vody na kg tělesné váhy za den. Samozřejmě ale také záleží na tělesné aktivitě nebo místě, kde se člověk pohybuje. Pokud fyzicky pracuje na slunci, vypotí za hodinu až litr vody a adekvátně tomu musí pít. To stejné však neplatí pro člověka, který sedí celý den v klimatizované kanceláři,“ říká MUDr. Jiří Orság, nefrolog z Fakultní nemocnice Olomouc.

2. Nepřehánějte to se solí a minerálkami

Než by pili vodu z kohoutku, sáhne řada lidí raději po balené vodě. Lékaři však odrazují od nahrazování obyčejné vody minerálkami. „Slabě mineralizované vody jsou v pořádku, u středně mineralizovaných už více než půl litru denně není vhodné. Vysoce mineralizované vody by pak zdravý člověk neměl pít prakticky vůbec, ty jsou určeny pouze pro léčebné účely. Často obsahují sodík a další ionty, které zatěžují nejen ledviny, ale i kardiovaskulární systém,“ vysvětluje MUDr. Orság. Podobně také varuje před nadbytečným solením – sůl a další minerály totiž ledviny musí opět vyloučit z těla a představuje to pro ně zbytečnou zátěž.