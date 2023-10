3157 vyšetření, 13 rakovin kůže, 7 demencí a problémy v sexu! Blesk Ordinace v Mostě proklepla i Evu Decastelo

Stovky pacientů se až na Blesk Ordinaci poprvé dozvěděly, že mají vážný zdravotní problém. A to jen díky tomu, že lékaři z Nemocnice Most vyrazili za nimi. Atmosféra na 1. náměstí byla tak příjemná, že se mnozí osmělili zkonzultovat své potíže i ve stánku sexuologie a psychiatrie. A udělali dobře, psychický stav dvou návštěvníků potřebuje co nejrychlejší pomoc v mostecké klinice.

Mostecké náměstí připomínalo mraveniště. Zdravotníci Nemocnice Most, která je součástí Krajské zdravotní, a. s., byli ale skvěle vybaveni a připraveni. Úderem dvanácté začali vyšetřovat. A nezastavili se až do 18. hodiny. Podobně jako jinde, největší zájem byl o vyšetření znamének, plic, zraku, cukru v krvi a tlaku.

Na rozdíl od jiných štací Blesk Ordinace měli Mostečtí možnost navštívit i stánek psychiatrie a mnoho z nich podstoupilo text na stres nebo demenci, a co víc, vůbec se nestyděli probrat své potíže se sexuologem, který si 14 spoluobčanů pozval na další vyšetření k sobě do ordinace.

Tři kočky ve stanu

Rovnou do soutěže krásy by se mohly přihlásit obě dermatoložky, které celé odpoledne nepustily z ruky vyšetřovací nástroj dermatoskop. MUDr. Marcela Hlavatá a MUDr. Tra Mi Voová s ním pečlivě vyšetřily i pokožku hlavy moderátorky a herečky Evy Decastelo (45). „I ve vlasech se může skrývat nebezpečné znaménko,“ vysvětlily moderátorce. V Evině případě tomu tak nebylo.

Eva Decastelo dopadla dobře, u 13 pacientů ale MUDr. Marcela Hlavatá a MUDr. Tra Mi Voová odhalily rakovinu kůže. | Martin Pekárek

Blesk rovná se prevence

Pravidelným návštěvníkem Blesk Ordinace je ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (63). Ten na pódiu v Mostě vyřkl památnou větu: „Blesk rovná se prevence, protože díky němu se nechají preventivně vyšetřit i ti lidé, kteří by jinak k lékařům do ordinací vůbec nepřišli,“ vysvětlil. Navštívil několik stánků, v jednom z nich potkal bývalou kolegyni ze senátu, Jaroslavu Puntovou, která nyní pracuje jako sestra na psychiatrii. Poté se ochotně vyfotil s hercem Zdeňkem Godlou (48).

Pozor, foukne to!

Tohle varování si vyslechl Marsell Bendig při vyšetření nitroočního tlaku, které vypadá tak, jako když vám do oka někdo silně foukne. Přestože v případě Marsella jde o mladého muže, jeho oční tlak byl vysoký a lékařka mu důrazně doporučila nechat se co nejdřív znovu vyšetřit. Její kolega poté zpěvákovi změřil dioptrie a sdělil mu: „Brzy budete potřebovat brýle do dálky.“ S tím byl Marsell v pohodě, protože podle něj jsou brýle super módní doplněk.

Cukr i tlak v cajku

Manželé Kateřina Rácová (32) a Pavel Mirga (34) z Mostu se o své zdraví starají, protože na prevenci k praktickému lékaři chodí pravidelně. Důkazem toho je, že oba měli krevní tlak a hodnoty cukru v krvi naprosto v pořádku.

Hrdí ředitelé

Generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý do Blesk Ordinace vyslal již svou třetí nemocnici. A s Nemocnicí Most se opět trefil! Tým ředitele Pavla Markalouse byl perfektní. „Jsem hrdý na své lékaře a zdravotníky. To, co zvládli na náměstí, je přesně to, co dělají denně pro pacienty v nemocnici,“ řekl s tím, že do svých řad rádi přivítají nové kolegy, kteří rozšíří tento profesionální a přátelský tým.

Ředitel Nemocnice Most Pavel Markalous s generálním ředitelem Krajské zdravotní, a.s. Petrem Malým. | Martin Pekárek

Sumář Blesk Ordinace v Mostě

Znaménka

Počet vyšetřených: 360

Odhaleno: 13 zhoubných nádorů kůže

VZP

Počet vyšetřených: 235

Odhaleno: 48 osob s vysokým tlakem

Oslaďte to cukrovce (měření tlaku)

Počet vyšetřených: 120

Další poznatky: přišlo 8 diabetiků, s velmi vysokým tlakem odesláno 16 osob k praktickému lékaři, 25 lidí mělo obezitu I. a II. stupně, tři III. stupně

Vyšetření nitroočního tlaku a dioptrií

Počet vyšetřených: 578

Posláno na další dovyšetření: 111 osob

Zpěvačka Lucie Bikárová šla na preventivní vyšetření očí. | Martin Pekárek

Sexuologie

Počet vyšetřených: 54

Posláno na další vyšetření: 14

Psychiatrie

Počet vyšetřených: 110

Odhaleno: 56 poruch paměti, 7 podezření na demenci

Odesláno na další vyšetření 10 k praktikovi, 2 na psychiatrii, 50 do stresové poradny

Že elektrické šoky jsou v některých případech účinnější než léky, vysvětloval na pódiu primář psychiatrie MUDr. Jakub Albrecht. | Martin Pekárek

Diabetes

Počet vyšetřených: 630

Počet vysokých hodnot: 8 osob

Krevní tlak

Počet vyšetřených: 550

Posláno na dovyšetření s vysokým tlakem: 50 osob

Plíce

Počet vyšetřených: 105

Odhaleno: 2 osoby s podezřením na vážné poškození plic, objednány ihned do plicní ordinace

Vyšetření krkavic

Počet vyšetřených: 65

Posláno na dovyšetření: 18 osob

Odhaleno: 17 osob s migrénou

Ortopedie a plánovaná chirurgie ruky a nohy

Počet vyšetřených: 75

Následná péče

Počet vyšetřených: 68

Posláno na další vyšetření: 39

Český červený kříž

Počet zájemců o první pomoc: 112

Lékové poradenství

Počet konzultací: 95

