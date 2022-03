Každý člověk by si měl najít čas a jednou za dva roky zajít na prevenci k praktickému lékaři. Možná si říkáte: „Proč? Vždyť jsem zdravý/zdravá. A když tam půjdu, tak mi doktor docela určitě něco najde.“ Ale berte to z jiné stránky. Tyto pravidelné prohlídky (i u zubaře a gynekologa) by měly být součástí života. Dokážou totiž odhalit začínající zdravotní problém, ze kterého, pokud se neléčí, se může vyvinout závažná nemoc.

A jsou to právě screeningové programy, které jsou nastaveny tak, aby podchytily vážný problém přesně ve věku, kdy se nemoc nebo karcinom objevuje v populaci nejčastěji a kdy je čas zahájit léčbu tak, aby byla účinná.

Jsme pozadu

Češi jsou v prevenci hodně pozadu. Jen 5 z 10 pravidelně navštěvuje svého lékaře a preventivní prohlídky podstupuje. Tím se bohužel dostáváme na přední příčky v úmrtí na rakovinu nebo civilizační choroby. Přitom stačí jednou za dva roky navštívit praktika. A to i v případě, že vám nic není!

Jak má vypadat vyšetření u praktického lékaře?

Jde o celkové fyzikální vyšetření, to znamená, že člověk by měl být prohlédnut od hlavy až k patě. Pacient je v ordinaci zvážen, změřen, je mu změřen krevní tlak a je zkontrolováno, jak vidí a slyší. Doktor by s ním měl probrat, jaké nemoci prodělal od poslední preventivní prohlídky, jak se mu od té doby daří, jak pracuje, zjistit změny v jeho sociálním zázemí. Pak by mu měl prohlédnout krk, hrudník, poslechnout srdce, plíce. Zkontroluje také očkování, mimo jiné proti tetanu.

Vyšetření pohlavních orgánů

Muže při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti rizikových faktorů odešle praktický lékař na odborné pracoviště na vyšetření varlat. Během prohlídky by lékař u ženy ve věku nad 45 let měl ověřit, kdy naposledy měla provedeno mamografické vyšetření v gynekologické či myologické ambulanci a s jakým výsledkem. V případě, že takové vyšetření v posledních dvou letech neabsolvovala, odešle ji na mamografické vyšetření.

Vyšetření chlesterolu

Při první preventivní prohlídce u praktického lékaře (tzn. v 19 letech) a pak ve věku 30, 40, 50 a 60 let je součástí prevence laboratorní vyšetření cholesterolu. V případě dědičné dispozice může pacient lékaře požádat při každé preventivní prohlídce o opakované vyšetření.

Nejnebezpečnější následek vyššího množství cholesterolu je jeho ukládání do cév – ateroskleróza, která bývá příčinou vzniku ischemické choroby srdeční a srdečního infarktu (častá příčina úmrtí).

Oči a sluch

Součástí preventivní prohlídky je také orientační vyšetření zraku a sluchu. Ve věku 45 až 61 let vám praktický lékař doporučí také preventivní oční vyšetření a jeho opakování ve čtyřletých intervalech.

Moč s sebou

Jednou ze základních součástí preventivní prohlídky je vyšetření moči. Moč by měla být ranní (resp. po dlouhém spánku) a čerstvá. Ideální je odběr a transport v odběrové zkumavce, kterou lze pořídit v lékárně, nikoli například v lahvičce od léků.

Kontrola srdce

Od 40 let patří každé čtyři roky k preventivní prohlídce i provedení EKG. EKG – tzv. elektrokardiografie, „natáčení srdce“ – je základní vyšetřovací metoda. Toto vyšetření je jednoduchý a nebolestivý způsob, který monitoruje činnost srdce a včas upozorní na odchylky.

Hladina cukru

V rámci prevence u lidí nad 45 let je vyšetření glykemie. Jde o zjištění hladiny krevního cukru. Hodnoty se stanovují z krve. Zvýšená glykemie je základním příznakem a projevem diabetu. Pokud je glykemie opakovaně nebo trvale zvýšená, nenávratně poškozuje celé tělo, všechny buňky a cévy.

Po padesátce

Součástí preventivní prohlídky u lidí nad 50 let je i vyšetření stolice na okultní krvácení. Test pacientovi vydá lékař v ordinaci a poučí ho o použití. Test zachytí i jedinou kapičku krve zamíchanou ve stolici. Skryté krvácení v trávicím traktu je jedním z prvních signálů mnoha onemocnění, např. rakoviny tlustého střeva a konečníku, polypů a zánětlivých střevních onemocnění.

Pacienti nad 55 let se mohou rozhodnout, že místo tohoto testu absolvují jednou za 10 let kolonoskopii, při které lékaři optickým přístrojem vyšetří střevo zevnitř. Diabetičtí pacienti nebo lidé s dědičnou predispozicí absolvují toto vyšetření v kratších intervalech.

U zubaře

U stomatologa je obsahem preventivní prohlídky vyšetření stavu chrupu, dásní, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, onkologická prevence zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu, čelistech a měkkých tkáních obličeje a krku, dále by vás stomatolog měl poučit o správné hygieně dutiny ústní.

Chřipka je zpět, hlásí lékaři

Chřipka je závažné onemocnění, které může mít u lidí různý průběh – od lehkého až po velmi závažný. Různý bývá i průběh chřipkové sezony. Ta loňská se díky protipandemickým opatřením výrazně lišila od všech předchozích, ovšem virus chřipky nezmizel a nyní se začíná znovu objevovat.

První případy jsou už i u nás a aktuální údaje ukazují na rostoucí výskyt od poloviny prosince 2021. Návrat viru může být začátkem neobvykle dlouhé chřipkové sezony způsobené zrušením proticovidových opatření.

Podle virologů a imunologů by se tak chřipková sezona mohla protáhnout až do začátku léta, tedy daleko za svůj obvyklý konec. Situaci by mohl navíc komplikovat fakt, že dominantním kmenem chřipky je zatím virus A/H3, který obvykle způsobuje nejtěžší komplikace právě u starších lidí.

Má to smysl

Nejúčinnější prevencí proti chřipce je očkování. Nejlepší je nechat se očkovat na podzim. Ovšem očkování proti chřipce má smysl tak dlouho, dokud cirkulují chřipkové viry. Měli by jej zvážit zejména senioři a osoby z rizikových skupin, doporučuje se také všem, kteří o tyto osoby pečují, a těhotným ženám. Je potřeba počítat s tím, že ochranná hladina protilátek se vytvoří obvykle za 2 týdny po očkování.

