Při nákupu v e-shopech mimo Evropskou unii je nutná zvýšená opatrnost. „Nižší ceny jsou vykoupeny vyšším rizikem spočívajícím v tom, že dodání zboží či následná komunikace třeba při vracení či reklamaci jsou značně složitější,“ potvrzuje právník Lukáš Zelený, specialista na práva spotřebitelů.

Navíc zboží od neznámých e-shopů nemusí dorazit vůbec. Zaplatíte další výdaje Nákup může u položek s vyšší cenou značně prodražit nutnost zaplatit clo a DPH. „Cena, kterou člověk vidí v čínském e-shopu, není ta, kterou celkově zaplatí,“ vysvětluje Ivana Pícková z Banky Creditas. Pokud totiž zboží stojí více než 150 eur, odvádí se jak clo, tak DPH. „A tato daň se vypočte nejen z ceny zboží a poštovného, ale i ze cla,“ dodává.

Rada právníka: Co zjišťovat před zaplacením

„Před využitím e-shopu a zaplacením kupní ceny si vždy zjistěte podstatné informace, jako kdo je provozovatelem e-shopu, zda je možné věc vrátit, jakým způsobem, na jakou adresu a dokdy by měly být peníze vráceny na váš účet. A nepodceňujte prověření e-shopu,“ radí právník Lukáš Zelený.

O kolik zdraží nákup Při koupi zboží z asijských e-shopů, za které zaplatíte více než 150 eur, musíte kromě DPH počítat i s výdaji za clo. „V praxi tak třeba lyžařská bunda kvůli tomu vyjde oproti ceníku více než o třetinu dráž, hračky více než o čtvrtinu, mobilní telefony o pětinu. Kdo ale dobře počítá a poradí si s případnými nástrahami, může nakoupit velmi dobře,“ říká Ivana Pícková.

Rada: Clo vyřídí pošta

Proclení vašeho zahraničního nákupu zařídí Česká pošta, která vám pošle upozornění. „U standardního zaslání se s vámi pošta spojí, abyste podepsali, že za vás může vyřídit celní řízení. Naštěstí se toto dá podepsat jen jednou a propříště už věci pošta vyřídí rovnou a vy jen zboží zaplatíte při převzetí,“ uvádí Ivana Pícková. Budete za to ale muset poště zaplatit poplatek.

Ombudsman Blesku Mgr. Lukáš Zelený Autor: Tonda Tran

5 zásad pro nákupování v e-shopech mimo EU

Pečlivě vybírejte, důkladně prověřujte

Před vánočními svátky láká na extrémně nízké ceny řada podvodných e-shopů. „Než začnete v neznámém e-shopu nakupovat, podrobněji se s ním seznamte, podívejte se na jeho recenze na internetu, prohlédněte si grafi cké zpracování jeho stránek a zjistěte si, zda jsou na nich uvedeny existující/ platné kontaktní informace,“ říká Radek Šalša z České bankovní asociace. Varovat by vás měly i neznámé grafi cké znaky, amatérsky působící grafi cké zpracování a chybějící kontaktní informace.

Čtěte obchodní podmínky

„Vždy si řádně prostudujte obchodní podmínky daného e-shopu. V nich by měly být uvedeny veškeré informace o provozovateli včetně jeho kontaktních údajů. Adresa mimo EU může znamenat vyšší náklady na dodání (třeba celní poplatky), o kterých však máte být předem informováni. Zároveň to také znamená horší vymahatelnost práva,“ upozorňuje právník Zelený.

Propočítejte cenu

Nenechte se zlákat jen cenou uvedenou u zboží. Do konečné částky vstupuje ještě DPH, clo a poštovné. „Dříve existoval limit 22 eur, do této ceny zboží se žádné clo ani DPH neplatilo, ten byl ale v roce 2021 zrušen. Nyní je to tak, že výše ceny 150 eur zaplatíte jen DPH, nad 150 eur už clo i DPH,“ vysvětluje Ivana Pícková.

Když podle ní zakoupíte zboží např. za 10 tisíc korun a za dopravu zaplatíte 200 korun, reálně budete platit zhruba 13 tisíc a poplatek poště za celní řízení. Promyslete, jestli se vám to vyplatí i za cenu dalších výdajů, delší doby dodání a možných komplikací při vracení či reklamaci.

Ptejte se na měnový kurz a poplatky

Ověřte si, jaký měnový kurz nabízí vaše banka a jaké jsou s platbou spojeny poplatky. „Např. u amerického dolaru nejsou rozdíly až tak velké, ale u exotičtějších měn mohou být značné. U PayPal zase někteří obchodníci přenášejí poplatek za platbu na zákazníka. Určitě se vyplatí podívat se, jaký kurz má vaše banka,“ říká Pícková.

Počítejte s problémy nejen při reklamaci

Reklamace nebo vracení zboží při nákupu v asijských e-shopech nejsou snadné. Záleží totiž na tom, jaké právo se na váš nákup vztahuje. „Klíčové je určit, zda prodejce svou obchodní činnost zaměřuje na stát bydliště spotřebitele, tedy na Českou republiku,“ uvádí právník Zelený.

Poznáte to např. podle toho, že webové stránky jsou v češtině, ceny uvádí v českých korunách nebo sděluje údaje o dopravě do Česka. I když se smlouva bude řídit českými zákony, může být vymahatelnost vašich práv velmi náročná jak administrativně, tak finančně. „A pokud se použije právo státu prodejce, třeba čínské právo, situace bude značně odlišná a vaše práva ještě hůře vymahatelná,“ dodává.

Rada: Využijte virtuální kartu

On-line nákupy se vyplatí platit virtuální kartou, která je oddělena od hlavní karty k účtu. „Použití virtuální platební karty umožňuje minimalizovat sdílení osobních údajů, protože není nutné poskytovat údaje o skutečné fyzické platební kartě. To pomáhá chránit osobní údaje před neoprávněným použitím. Lze také nastavit limity na kartě tak, aby se omezilo riziko případného zneužití,“ říká Radek Šalša.

Asie není Unie

Problémy při nákupu v Asii za vás nikdo nevyřídí. „Pokud se jedná o zahraničního podnikatele, a ještě k tomu se sídlem třeba v Číně, Česká obchodní inspekce ani Evropské spotřebitelské centrum vám nepomohou,“ uvádí právník Zelený. V případě, že se váš problém nepodaří vyřešit smírnou cestou, můžete se obrátit jen na dozorový orgán v zemi sídla prodejce.