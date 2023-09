„Spořicí účet je nejsnadnější a nejbezpečnější cesta ke zhodnocení volných finančních prostředků,“ říká Andrea Machálková, odbornice na finanční vzdělávání z České bankovní asociace.

Navíc nyní nabízejí »spořáky« i slušný úrok. „Na zcela bezpečných spořicích účtech, kde riziko ztráty vložených prostředků prakticky neexistuje, je možné momentálně dosáhnout zajímavého zhodnocení,“ potvrzuje Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Cyrrus.

Pokud by se podle něj inflace vyvíjela předpokládaným tempem a byla příští rok okolo 3 % a úroky by zůstaly stejné, neztrácely by peníze na spořicích účtech svou hodnotu. Jenže vysoké úroky nejspíš banky nebudou nabízet dlouho. „V dohledné době pravděpodobně atraktivita spořicích účtů poklesne. Lze totiž čekat, že Česká národní banka brzy začne snižovat úrokové sazby, na což banky pružně zareagují a poníží úroky svým klientům,“ vysvětluje ekonom Hradil. Luxus zcela bezpečného zhodnocení peněz si tak podle něj zřejmě užijeme již jen několik měsíců.

Výhody a nevýhody

+ vyšší úrok oproti běžnému účtu

+ Všechny uložené vklady jsou ze zákona pojištěny. Při krachu banky musíte ze zákona dostat zpět sto procent svého vkladu až do výše sto tisíc eur (zhruba 2,4 milionu korun).

+ není potřeba mít našetřenou větší sumu peněz, spořicí účet jde zřídit i pro menší obnos

+ peníze jsou kdykoliv k dispozici

+ spořicí účet lze založit on-line, bez nutnosti návštěvy pobočky

- co vám účet vydělá, se zdaňuje 15 %

- ke spořicím účtům se nevydávají platební karty. Peníze je nutné převést na běžný účet nebo vybrat na pobočce.

- kvůli zdanění a inflaci se hodnota vkladu na spořicím účtu prakticky snižuje.

Nenechte peníze ležet

Počet Čechů, kteří spořicí účty využívají, oproti minulosti mírně roste. „Zejména vloni jsme pozorovali, že klienti v souvislosti s ekonomickou situací často upřednostňovali možnost uložit si své volné finance právě na spořicí účet, než je využít třeba na dlouhodobé investice,“ potvrzuje Roman Macháček z Air Bank, podle kterého je jako alternativu k investování využívají především velmi konzervativní investoři.

Výhodu určitého zhodnocení potvrzuje i odbornice Machálková. „I přes to, že úroky na spořicím účtu nepokryji inflaci, je přece jen lepší získat alespoň nějaký úrok, než nechat peníze ležet zcela ladem na běžném účtu,“ zdůrazňuje.

Jak vybrat spořicí účet

Při výběru spořicího účtu se nespoléhejte na první, na který narazíte. „Banky nabízí často i několik typu spořicích účtů s různě vysokou mírou úročení, kterou klient získá po splnění podmínek daných bankou (např. zřízení běžného účtu v bance a jeho aktivní využívání, výše vkladu apod.),“ uvádí Machálková.

Vyplatí se proto vzít v úvahu několik věcí:

■ Výše úroku

Výše úroku je důležitá, neměla by ale být jediným vodítkem. Ptejte se i na to, jestli není časově nebo jinak omezena. Některé úrokové sazby platí jen pro akční nabídky, jiné základní a bonusovou složku. Zatímco základní je většinou nízká, pro bonusovou platí nejrůznější podmínky.

■ Limity vkladů

Zajímejte se, jaké jsou maximální či minimální limity vkladů. Tedy to, jak vysoká může být částka, k získání slíbeného úroku.

■ Poplatky

„Je dobré věnovat pozornost sazebníku/ceníku a před zřízením spořicího účtu si zjistit, jaká je výše případných poplatků spojených se spořicím účtem a jeho využíváním,“ radí odbornice.

■ Podmínky

Ptejte se, jestli jsou se spořicím účtem spojené i další podmínky. Nemusejí vám vyhovovat (např. povinné zřízení běžného účtu nebo určitý počet plateb kartou měsíčně).

Rada: Hlídejte nabídky

„Čas od času je dobré se podívat, zda některá z bank nepřišla s nějakou atraktivnější nabídkou, a případně neváhat, a pokud to klientovi smluvní podmínky dovolí, nabídku jiné banky využít a peníze přesunout na jiný spořicí účet s lepším úročením,“ upozorňuje Machálková z ČBA.

Rada: Zkuste srovnávač

„Existuje řada on-line srovnávačů, kde klienti najdou na jednom místě přehledné srovnání aktuální nabídky bank,“ radí odbornice Machálková.

