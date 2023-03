Není číslo jako číslo a u těch telefonních to platí dvojnásob. Znalost čísla nám může nejen zachránit život, ale také ušetřit poměrně dost peněz.

Moderní technologie a zejména mobilní telefony nás odnaučily pamatovat si čísla, na která voláme. Jenže bezmyšlenkovitě volat na jakákoli čísla se může pořádně prodražit. „Znalost čísla nám může ušetřit nemalé peníze,“ potvrzuje právník Lukáš Zelený, odborník na spotřebitelské právo a člen Rady Českého telekomunikačního úřadu.

Blesk ve spolupráci s ním připravil tabulku důležitých předvoleb a kódů. Zjistíte v ní, jak poznat nejen čísla, na která se volá zdarma, ale především ta zpoplatněná. Provolat na nich můžeme tisíce a neochrání nás ani volné minuty u našeho operátora.

Z čeho se číslo skládá

Standardní telefonní číslo obsahuje 12 číslic. Jeho složení se řídí číslovacím plánem, který vydává Český telekomunikační úřad.

● Každé číslo začíná národní předvolbou (v případě České republiky se jedná o kód +420), za kterou následuje zbylých devět číslic.

● Další tři číslice po národní předvolbě informují, zda voláme do pevné nebo mobilní sítě. „V dřívějších dobách záleželo, zda voláme takzvaně místní, nebo meziměstský hovor. A proto bylo území státu rozděleno do jednotlivých telefonních oblastí, které měly přiřazena svá čísla (a i své ceny). Ceny se sjednotily, ale oblasti zůstaly. Už jim však nemusíte věnovat pozornost,“ vysvětluje Mgr. Zelený. Volání do mobilní sítě poznáme podle přístupového kódu, který je 601 až 608, 702 až 705, 72, 73, 77 nebo 79.

Rada: Hlídejte si národní předvolbu

V případě, že voláme na telefonní číslo, které má 12 číslic a nezačíná kódem 420, voláme do zahraničí a můžeme očekávat zvýšený účet.

Soutěžní a hlasovací SMS

Kromě volání se může hodně platit i za SMS. Jejich cena se odvíjí od délky čísla, na které esemesku posíláme, a posledních číslic. „Zkrácená čísla, na která posíláme SMS do různých soutěží, hlasování a podobně, nejsou regulovaná Českým telekomunikačním úřadem,“ vysvětluje Zelený.

Jde o služby s takzvaným prémiovým obsahem. Operátoři však přijali kodex, aby i zde formát čísla jednoduše upozorňoval na výši ceny.

■ sedmimístné číslo – cenu určují poslední dvě číslice

Příklad: SMS zaslaná na sedmimístné číslo 900 44 30 vás bude stát 30 Kč

■ osmimístné číslo – cenu určují poslední tři číslice

Příklad: za SMS zaslanou na osmimístné číslo 900 44 300 zaplatíte 3 Kč, protože cena je v tomto případě v haléřích

Znáte čísla tísňového volání?

Ani osmička není vždy bezpečná

Čísla začínající kódem 800 jsou bezplatná. Není ale dobré spoléhat se na to, že hovory na všech osmičkových linkách jsou zadarmo. „Kódy 810 až 819, 830 až 839, 843 až 846 nejsou pro bezplatné volání. Na nákladech se podílíme společně s provozovatelem této linky,“ upozorňuje právník Zelený.

Navíc se podle něj často nezapočítávají do volných minut, takže i když máme neomezený tarif, za dlouhý hovor zaplatíme ještě navíc. „Zákon o ochraně spotřebitele zakazuje pro komunikaci se zákazníkem ohledně již uzavřených smluv užívat čísla s vyšším než běžným tarifem. Pokud například pojišťovna nebo dodavatel plynu používá pro své zákazníky linku, která je stojí více než běžný hovor, může dostat pokutu,“ dodává.

Za devítku zaplatíme hodně

Především si dávejme pozor na linky s kódy 900, 906 a 909. „Slouží k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou, a proto dvě číslice, které následují po tomto kódu, nás upozorní na výši ceny volání za minutu. Jedná se zejména o různé spotřebitelské soutěže, obchodní a inzertní služby,“ vysvětluje právník Zelený.

Někdy volá úřad

Číslice 9 ale není jen poznávacím znakem zpoplatněných linek. Na začátku ji mají i některé úřady. Ne vždy tak znamená vysoké ceny.

972 České dráhy

973 ministerstvo obrany

974 Policie ČR nebo ministerstvo vnitra

95 ostatní neveřejné sítě

Jak řešit obtěžující hovory

Obtěžují vás hovory z neznámých čísel nebo neustálé prozvánění? „Zcela se vyhnout obtěžujícímu volání je obtížné,“ přiznává Mgr. Zelený. Volaný má podle něj možnost (umožňuje to většina telefonů) konkrétní telefonní čísla na svém mobilu zablokovat. »Black list« si tak můžeme vytvořit na všechna volání, která považujeme za obtěžující, jako například nevyžádaný marketing.

„Podobně jde většinou v nastavení povolit pouze volání ze známých, uložených čísel, popřípadě čísel, na která bylo nedávno voláno a podobně, ale zde je samozřejmě nutné si uvědomit, že vyfiltrována bude nejen obtěžující komunikace,“ vysvětluje právník.

Rada: Operátoři nabízejí služby identifikace účastnického čísla, ze kterého byla provedená zlomyslná nebo obtěžující komunikace. Jde ale o zpoplatněnou službu.

Kolik (ne)zaplatíte za volání