Žena udělala tu chybu, že zareagovala na „nevinnou“ reklamu na sociální síti, která nabízela možnost zakoupení akcií jednoho z dodavatelů energií.

„Byla kontaktována a rozjel se „kolotoč“ dalších telefonátů. Během nich byla vyzvána k zaslání 5 000 korun, které chtěla investovat, což cestou internetového bankovnictví provedla,“ popsala policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Chtěla i bitcoiny

Během hovoru s jakýmsi mužem ženu zaujala možnost investice do kryptoměny bitcoin, což jí neznámý přislíbil. To už se žena dostala do podvodného kolotoče, o němž do poslední chvíle nic netušila.

Ozval se jí totiž „osobní bankéř“, se kterým vše důkladně probírala. Aby muži věřila, poslal jí několik dokumentů. „Fotokopii občanského průkazu, licenci pro finanční trh a smlouvu se společností, kterou měl zastupovat,“ pokračovala policistka Vlčková.

Statisíce fuč

Žena si dle instrukcí „osobního bankéře“ nainstalovala do počítače podvodný program a přihlásila se do internetového bankovnictví. V pořadí už třetí neznámý chlap pak po telefonu získal její přihlašovací údaje. Žena stále nepojala podezření.

Vše jí začalo být divné, až když jí z účtu začaly mizet obrovské částky, jiné, než hodlala investovat. Celkem přišla o téměř 800 tisíc korun, což byly všechny její peníze.

Dostanete od nás miliony eur! Ženě se zatočila hlava štěstím, sedla na lep podvodníkům

Vědí, jak na to

Metody internetových podvodníků jsou čím dál víc „vymakané“ a obětí se může ve slabé chvilce stát takřka každý. „Máme oběti skoro všech věkových kategorií, ze všech sociálních vrstev,“ uvedla Daniela Vlčková s tím, že oběť karvinské kauzy byla vysokoškolsky vzdělaná žena.

„Nedůvěřujte osobám, které vás takto kontaktují telefonicky či emaily ani jimi zaslaným certifikátům či doporučením. Vše ověřujte u své banky, nejlépe osobně. Nesvěřujte své přístupové údaje k účtům či platebním kartám cizím osobám,“ varuje policistka.

https://www.e15.cz/kryptomeny/graf-ktery-by-mel-poradne-varovat-vsechny-kryptomenove-hledace-jistoty-desetinasobku-1383286

VIDEO: NFT - Nezaměnitelný token.