„Spotřebitelské právo poskytuje několik možností, jak se vypořádat se zakoupeným zbožím, které není úplně podle představ, nebo se u něj vyskytne nějaký nedostatek,“ říká právník Lukáš Zelený.

Podle něj je ale nutné počítat s tím, že uzavřená smlouva zavazuje a má být dodržena. „Možnost odstoupit od smlouvy – vrátit koupenou věc oproti vrácení peněz – ještě k tomu bez udání důvodu je tak výjimkou z pravidla,“ upřesňuje. Vracení je nejsnazší v e-shopech nebo obchodech, které kvůli vánočním svátkům »uvolnily« pravidla. Naproti tomu při reklamaci nezáleží na místu koupě, ale jen na vadě výrobku.

Jednejte na rovinu

Nestrefili jste se s dárkem? Řekněte obdarovanému, zda je šance na výměnu nebo vrácení. „I když se může zdát, že ryze praktická informace kouzlo dárku trochu pokazí, vaši blízcí možnost vybrat si případně něco, co skutečně budou nosit či využijí, ocení. Větší radost udělá svetr, který vaše polovička nosí ráda každý týden, než ležící ve skříni, protože je malý,“ radí Zelený.

VRÁCENÍ nebo VÝMĚNA ZBOŽÍ

E-shopy a kamenné obchody mají jiná pravidla

Chcete vrátit dárek? Tak na nic nečekejte! Záleží ale na tom, jestli jde o zboží koupené v e-shopu, nebo v kamenném obchodě. „Pokud je dárek z e-shopu, lze využít práva na odstoupení od smlouvy, tedy vrátit ho. Tuto možnost v období Vánoc obchodníci často umožňují s delším časovým odstupem od zakoupení, dokonce ji nad rámec zákona poskytují i některé kamenné obchody,“ říká Zelený.

V kamenných obchodech ale zákon vracení ani výměnu nijak negarantuje. Záleží na vstřícnosti obchodníka. Ten může mít různě nastavené podmínky ohledně lhůt, povinnosti dodat původní visačky, originální obaly apod. Navíc vám může obchodník nabídnout výměnou jiné zboží nebo poukázku na další nákup. „Obchod může požadovat i předložení originálu účtenky,“ uvádí Zelený.

V e-shopech je vrácení snazší

Nákup v e-shopu je nákup »na dálku«, proto platí jiná pravidla než pro kamenné obchody. Bezdůvodně odstoupit od smlouvy a vrátit zboží je možné do 14 dnů od jeho převzetí.

● Nejsnazší je odstoupit od smlouvy e-mailem nebo přes online formulář. Pokud odstoupení od smlouvy oznámíte telefonicky, může být problém hovor prokázat.

● Pokud vracíte zboží do e-shopu, musíte dát prodávajícímu do 14 dní jasně vědět, že využíváte právo na odstoupení bez uvedení důvodu. Po tom, co oznámíte odstoupení od smlouvy, máte dalších čtrnáct dnů na odeslání zboží zpátky.

● Rozhodně zboží neposílejte zpět »jen tak«. „Musíte dát prodávajícímu najevo, že jste se rozhodli využít práva na odstoupení, jelikož bez komunikace a součinnosti z vaší strany nic realizovat nelze,“ vysvětluje Zelený.

Rada: Nabízí e-shop delší lhůtu pro vrácení zboží? Pozor! V takovém případě může mít odstoupení od smlouvy po uplynutí zákonem stanovených 14 dnů přísnější podmínky (neporušený původní obal, visačky či jiné).

TIP: Můžete zároveň poslat zboží i oznámení o odstoupení.

Kdy je nutný původní obal

V případě odstoupení od smlouvy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě nemusí být zboží v původním obalu. „Samotné nedodání obalu nemůže být důvodem k odmítnutí vraceného zboží,“ potvrzuje Zelený. Původní obal je ale dobré využít (včetně polystyrenových a dalších výplní), a to kvůli zajištění bezpečné přepravy. Pozor! Pokud bylo zboží dodané ve speciálním, těžko nahraditelném obalu, který nevracíte, může vám za něj prodejce něco naúčtovat. Například v situaci, kdy krabice slouží jako domeček pro panenku či garáž pro autíčko.

Kolik dostanete zpátky

Při vrácení zboží vám musí prodávající vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od vás přijal. Za dodání zboží je povinen vám vrátit pouze částku odpovídající nejlevnější variantě dodání zboží, kterou nabízí.

● Peníze vám bez vašeho souhlasu nemůže vrátit jiným způsobem, než jakým jste platili.

● Není možné vracet místo peněz poukázky, pokud s nimi nebylo původně placeno. (Platí to ale jen pro právo na odstoupení ve lhůtě čtrnácti dnů).

● Poštovné při vracení zboží podnikateli platíte vy.

Všechno vrátit nemůžete

Ani v případě e-shopu a během zákonné lhůty není možné vrátit všechno. „Vrátit je obecně možné ty druhy zboží, které lze bez problémů uvést znovu do prodeje,“ vysvětluje právník.

Vrátit tak nejde:

✔ zboží upravené podle vašeho přání (pero s gravírovaným jménem)

✔ zboží podléhající rychlé zkáze (řezané květiny či čerstvé jídlo)

✔ zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a není jej možné vrátit z hygienických důvodů (zubní kartáček nebo rtěnka)

✔ disky s hudbou, filmy, počítačovými programy a hrami (pokud došlo k vybalení z původního obalu)

✔ noviny, periodika nebo časopisy.

E-shop není půjčovna

Chcete po týdnu na horách vrátit nové lyžařské vybavení? Máte smůlu, tak jednoduché to nebude. Pokud jste objednané zboží vyzkoušeli více, než by to bylo možné v běžné kamenné prodejně, odpovídáte prodejci za snížení jeho hodnoty.

Darováním mění věc vlastníka

Rádi dárky dáváte i dostáváte? Z právního hlediska nejde ani tak o akt radosti jako o změnu vlastníka. „Předáním daru dochází k bezplatnému převedení vlastnického práva z dárce na obdarovaného. Veškerá oprávnění vůči obchodníkovi však vycházejí z původní kupní smlouvy, takže svědčí tomu, kdo dárek koupil,“ říká Zelený. To znamená, že odstoupit od smlouvy nebo reklamovat může v podstatě jen původní kupující.

Rada: Obchodníci většinou neřeší, jestli věc vrací nebo reklamuje původní kupec. Stačí jim, že se prokážete účtenkou či kupním dokladem. „Vyhovět vám však nemusejí, proto na to raději myslete,“ upozorňuje právník.

Tyhle lhůty musíte znát!

24 měsíců: Tak dlouho odpovídá prodejce za vady zboží. Lhůta začíná běžet ode dne, kdy zákazník zboží převzal.

6 měsíců: Pokud se během prvního půl roku projeví na zboží nějaká vada, má se za to, že tam byla už v době převzetí.

30 dnů: Maximálně 30 kalendářních dní má prodejce na vyřízení reklamace, měl by se však snažit vyřídit ji bez zbytečného odkladu, tedy co nejrychleji.

14 dní: Počet dní, během kterých je možné odstoupit od kupní smlouvy v případě nákupu na dálku, typicky v internetovém obchodě. Lhůta začíná běžet ode dne převzetí zboží.

