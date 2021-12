V prosincovém stresu je snadné udělat při nakládání s penězi chybu, která se může prodražit. Stačí naletět podvodnému e-shopu, odeslat platbu omylem na cizí účet nebo zapomenout peníze v bankomatu. Vypořádat se s problémem je často možné, vyžaduje to ale snahu a trpělivost.

Podvodný e-shop

Pokud jste za nedodané nebo zničené zboží platili e-shopu kartou, máte šanci získat peníze zpět pomocí tzv. chargebacku. „Jde v podstatě o reklamaci s tím rozdílem, že ji nepodáváte prodejnímu místu, ale bance,“ vysvětluje Tomáš Hládek z Komise pro platební styk z České bankovní asociace. Využít chargeback ale můžete, až když jste se pokusili s obchodníkem jednat, ten nereagoval nebo vás odmítl.

Jak postupovat

● Nejprve se obraťte s reklamací na obchodníka, u kterého jste zboží nebo služby zaplatili.

● Pokud nekomunikuje, kontaktujte banku. „Veškeré problematické karetní transakce by měl držitel karty co nejdříve reklamovat v bance, která vydala kartu, k níž byla transakce zaúčtovaná,“ říká Petra Kopecká z Raiffeisenbank.

● Připravte si dokumenty. „Banka od vás bude chtít např. doklad o koupi zboží či služby nebo právě kopie vaší snahy o korespondenci s obchodníkem, který však nereagoval nebo s vaší oprávněnou reklamací nesouhlasil,“ říká Hládek.

● Banky vyřizují reklamace zneužití karty v řádu dnů. V případě, že je reklamace složitější (např. si banka není zneužitím karty jistá), vyžádá si banka další dokumentaci a čekání se může protáhnout.

Bankomat

Vybíráte obnos, a najednou vám někdo zavolá, něco vás vyruší, a vy odcházíte od bankomatu s prázdnou?

Jak postupovat

● Vraťte se k bankomatu a zkontrolujte, jestli tam peníze nezůstaly. Pokud ne, kontaktujte banku. „Nezáleží na tom, ve kterém bankomatu jste peníze zapomněli, kontaktovat musíte banku, která vydala platební kartu,“ radí Jana Pokorná z Air Bank.

● Bance oznamte detaily výběru. „Jakou kartou bylo vybíráno, v jakém bankomatu, jaká částka. Bude prověřeno, zda v daném bankomatu evidujeme přebytek hotovosti, nebo byly bankovky řádně odebrány (např. jiným klientem),“ říká Hrubý.

● Kromě nahlášení ztráty trvejte i na zahájení reklamačního řízení. Formulář protokolu vám poskytne banka, která pak prostřednictvím karetní asociace kontaktuje provozovatele bankomatu.

● Při zamítnutí reklamace je poslední šancí policie. „Pokud jsou peníze odcizeny z oblasti výdeje u bankomatu, tak je nutné kontaktovat Policii ČR a podat trestní oznámení na neznámého pachatele,“ radí Patrik Madle z ČSOB. Banka s policií na případu spolupracuje a poskytne jí kamerové záznamy z bankomatu.

Vrácení ovlivňuje typ bankomatu Šanci na vrácení peněz ovlivňuje i typ bankomatu. Do některých nevyzvednuté bankovky po čase zajíždějí zpět, z jiných peníze zůstávají »trčet«.

„Pokud klient zapomněl odebrat bankovky z bankomatu, do kterého neodebrané peníze zajedou zpět, systém banku upozorní, že má v bankomatu více peněz, než by měla mít,“ popisuje Pokorná.

Špatný účet

Poslali jste peníze na špatný účet? Nepanikařte! „V případě, že toto číslo účtu v dané bance neexistuje, je platba vrácena automaticky zpět na účet odesílatele,“ říká Filip Hrubý. Platbu může sám vrátit i neoprávněný příjemce.

Jak postupovat

● Zkontrolujte, zda údaje platby byly skutečně zadány chybně a zda se vám peníze nevrátily zpět.

● Pro jednání s bankou si připravte dokumenty, z nichž je zřejmé, že došlo k chybě (faktura, výpis z účtu na pravidelně se opakující platby).

● Ze zákona máte možnost požádat svoji banku o součinnost při navrácení peněz. Budete muset vyplnit Žádost o vrácení neoprávněně přijatých finančních prostředků. „Žádost předáme příjemci/bance příjemce. Doporučujeme vyčkat jeden měsíc, zda platba bude vrácena,“ říká Hrubý.

● Pokud příjemce platbu nevrátí, můžete si podat Žádost o sdělení identifi kačních údajů a soudní cestou se domáhat vrácení chybně zaslané platby.

Nefunkční platební karta

Platíte kartou, ale nedaří se vám z ní nic »vyždímat«? Záleží na tom, na čí straně je chyba. Pokud kartě skončila platnost nebo nemáte na účtu dost peněz, máte smůlu. Jiná situace je ale v případě, že je problém na straně obchodníka (nefunguje čtečka karet apod.).

„Dnes by měl být každý obchodník vybaven tzv. žehličkou. Takže pokud by karta byla »embosovaná«, tedy měla reliéfním, plasticky vystupujícím písmem vyražené údaje, pak by měl být obchodník schopen platbu přijmout,“ radí Hládek.

U elektronických (»neembosovaných«) karet se můžete s provozovatelem dohodnout, ať vystaví fakturu, kterou zaplatíte převodem z účtu. Problém může nastat i při kolapsu systému banky, kdy ale máte nárok na plnou náhradu škody.

„V každém případě však klient musí prokázat, že mu škoda – v souvislosti s nemožností nakládat se svými fi nančními prostředky – skutečně vznikla,“ upozorňuje advokát Roman Moussawi.

Půjčka na poslední chvíli? Pozor!

Kvůli stresu z blížící se nadílky řada lidí zpanikaří a bez přemýšlení si narychlo vezme půjčku. Vánoce by ale podle dobrých fi nančních poradců měly být pro půjčky »zakázané«!

Jak postupovat

Dárky se dají pořídit i levně. „Stačí dodržet možný rozpočet, mít dost času k jejich výběru, nastavit pravidla v rodině (kolik dárků komu), recyklovat (věc, která se vám nehodí, může udělat radost jinému),“ vysvětluje Veronika Kalátová, členka Finanční Akademie Zlaté koruny, lektor finančního vzdělávání a dodává: „Vánoce jsou o zastavení, lásce a pohodě s blízkými. Krásné chvíle úvěr stejně nezajistí!“

Zlatá koruna radí: Vánoční půjčky si zakažte!

„Odolejte i tzv. výhodným půjčkám a Vánoce si udělejte krásné jinak, než kupou dárků »nad poměry«. Rozmyslete si také možnost zaplatit zboží později, a to i bez úroků. Před svátky ceny zboží rostou, a stejná věc bývá ve výprodejích mnohem levnější,“ radí Veronika Kalátová. „Pozor na půjčky přes kreditku či kontokorent – nejdražší dluhy, splaťte je do jednoho měsíce! Když to nevyjde, požádejte o pomoc v bance,“ zdůrazňuje.