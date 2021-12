Odborné studie uvádějí, že taková zkušenost má na naši psychiku paradoxně velmi podobný dopad jako extrémně negativní událost. Je to velmi stresující okamžik, kdy by se člověk měl radovat, ale radost mnohdy nepřichází, protože nastupují nejrůznější obavy.

„Stres je reakce na ohrožení a takováto částka znamená ohrožení dosavadního životního stylu a změnu, která není plánovaná a kterou člověk nepředpokládal,“ popisuje psycholog Daniel Štrobl. Výherce často propadá obavám, jestli je to skutečně pravda, že vyhrál, začne se bát, aby mu někdo neublížil…

Je jediná základní rada

Podle odborníka je v takové situaci naprosto klíčová jedna jediná rada. Ta se ale bohužel lehce dává a těžko dodržuje.

„Je potřeba ty peníze dát na nějakou dobu k ledu, nikomu o nich neříkat a to je strašně důležité - neměnit životní styl. A to třeba po dobu jednoho roku. A během toho roku začít velmi pomalu, velmi zodpovědně vymýšlet, co dál. Vybírat si finanční poradce a tak dále,“ popisuje odborník s tím, že je potřeba změnu, která přišla tak náhle, rozložit do delšího časového období.

Důležité je jednat s rozmyslem a nepodléhat okamžitým emocím. „Nejhorší, co ten člověk může udělat, je jít do restaurace, tam to všem rozhlásit a že to zapijeme,“ vysvětluje Štrobl a euforii z výhry přirovnává k čerstvé zamilovanosti.

Jednejte jedině s chladnou hlavou

„Žádné změny nesmíme dělat, pokud máme pocit, že nejednáme s chladnou hlavou. To je úplně stejné, jako bych nedoporučoval nikomu, kdo se čerstvě zamiluje, aby se okamžitě ženil, protože zamilovanost není nic jiného než psychotická porucha, ten člověk v tu chvíli není při smyslech. Což je hezké, všichni to máme rádi, ale taky víme, že to po nějaké době pomine a to zralé rozhodnutí přichází po nějaké době. U výhry je to totéž,“ popisuje psycholog.

Odborník upozornil i na další důležitý fakt. „Je velký rozdíl, pokud člověk takové peníze vydělá a ví, co je za nimi, a chápe sílu peněz, a něco jiného je, když tahle astronomická částka někomu spadne z nebe,“ vysvětluje Štrobl.

Mnoho výherců skončí špatně

V druhém případě bohužel lidé často situaci nezvládnou, podlehnou okamžitému emocionálnímu dojmu a nalepí se na ně celá řada podvodníků. „Nebo také rodina a přátelé, kteří mají pocit, že výherní částka je neomezená, ale ona svým způsobem omezená je,“ dodává odborník.

Stejné studie o takových výhrách podle Štrobla bohužel také říkají, že mnoho výherců těchto enormních částek je na tom po deseti letech finančně hůř, než byli před výhrou.

