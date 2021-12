Sháníte jako vánoční dárek mobilní telefon, ale nechcete utratit majlant? Pak je tu pro vás skvělý rádce – test aktuálního vydání časopisu Computer, který ohodnotil kvality deseti mobilů do 4 tisíc korun. Blesk jej přináší ve zkrácené verzi.

V našem výběru nás překvapily dvě věci. Obrovské rozdíly mezi jednotlivými telefony a také fakt, že jde o docela dobře použitelné stroje, které umí pořídit i nečekaně kvalitní fotky.

Cena 4000 Kč je dle nás rozumné minimum, kde by se měl telefon pohybovat. Dají se koupit i výrazně levnější kusy, ale od těch vás raději budeme zrazovat. I přesto však počítejte s hromadou limitů. Námi vybrané přístroje pochopitelně telefonují, surfují po webu, zvládnou se připojit na Wi-Fi a všechny mají GPS. V tom problém není, problém nastane v okamžiku, kdy začnete chtít víc.

Pozor na úložiště

Slabší procesor se samozřejmě podepíše nejen na hrách, ale také u náročnějších aplikací. Denní agendu jako práce s kalendářem, psaní e-mailů a čtení zpráv zvládnou všechny testované modely, ale třeba u her už je situace jiná. Nicméně je potřeba rozlišovat 3D střílečku s pokročilými efekty, kterou se na této skupině telefonů ani nepokoušejte rozjet, a jednoduchou hříčku, jako je sudoku, která nepotřebuje žádný výpočetní výkon.

Paradoxně nejmenší problém můžete mít s úložným prostorem pro své fotky a videa, spousta telefonů má 128GB úložiště, které vám bohatě postačí. V pohodě se dá žít i se 64 GB, zato 32 GB, jež několik modelů má, už je na pováženou.

Stejné je to s operační pamětí: 4 GB jsou vlastně standard, který prostě stačí. Dva modely mají 3 GB, kde už bychom byli opatrní, a 2 GB RAM znamenají, že se prostě musíte naučit zavírat aplikace, které nepoužíváte. Některé telefony postrádají NFC, což je technologie, která vám umožní uložit do svého telefonu platební karty a pak platit telefonem. Přijde vám to jako zbytečnost? Může vás nejednou zachránit, třeba když si zapomenete peněženku doma a natankujete plnou nádrž cestou na chalupu. Telefon máme vždy u sebe a zaplacení »mobilem« vás nejednou vytáhne z nesnází.

U některých telefonů zamrzí také elektronický kompas. To je ta součástka, díky které vám aplikace Mapy.cz ukáže směr, kterým se díváte. Pokud máte obavu, že se ztratíte v lese na houbách, pak vybírejte z mobilů s elektronickým kompasem a naučte se jej používat.Sledujte také parametr rychlosti nabíjení baterie. Protože tyto telefony už nevydrží týden, může vadit, když se z nuly na sto procent nabijí za dlouhé tři hodiny.

Fotky? Za světla dobře!

U telefonů si připlácíte za výkon, výbavu, ale hlavně za foťák. Čím více telefon stojí, tím lépe fotí. Čest výjimkám, ale tohle prostě platí. Dá se tedy čekat, že telefon za čtyři tisíce nebude fotit jako ten za dvacet. Primární foťáky ale v dnešní době nefotí špatně a pokrok zde uhání mílovými kroky. Máte-li tři roky starý mobil, pak budete kvalitou fotek z mobilu za čtyři tisíce mile překvapeni. Jen počítejte s tím, že fotí dobře za dne, v noci se situace horší. Také u všech nepočítejte s kvalitním nahráváním videa.

Liší se i kvalita přední kamery, která slouží především k videohovorům. Pokud je často a rádi využíváte, zvláště nyní v době covidu, pak se na tento parametr zaměřte. Nenechejte se také zlákat množstvím fotoaparátů na zadní straně. Větší počet rozhodně neznamená kvalitu, spíše naopak. Jde o vějičku a byli bychom rádi, kdyby množství nahradila kvalita. Výrobci například často slibují makro foťák, jeho kvalita je však mizerná.

Ultraširoké foťáky v mobilu jsou sice skvělé, avšak až u dražších modelů, v této cenové relaci obecně kvalitu nečekejte. Výjimkou potvrzující pravidlo je Motorola a Samsung, které „širokáč“ docela umí a dají se použít.

USB-C versus micro-USB

Mezi moderním USB-C a starším micro-USB konektorem je z pohledu běžného uživatele jediný, o to důležitější rozdíl: v případě „céčka“ neřešíte, jak kabel připojíte. U micro-USB se musíte strefit správnou orientací, a železné pravidlo říká, že v drtivé většině případů se napoprvé strefíte špatně. Pohodlné bezdrátové nabíjení v této cenové kategorii nečekejte.

COMPUTER DOPORUČUJE:

Pokud chcete v této cenové relaci to nejlepší, sáhněte po Motorola Moto G30. Je to hezký telefon s dostatkem výkonu. Jako jediný v testu se může pochlubit Full HD panelem. Poco M3 je velmi povedený telefon, který má propracovaný software. Jestli hledáte něco neotřelého, tak zkuste Vivo Y20s. Je to hezký telefon s dostatkem výkonu a kvalitními fotkami.

Jak jsme testovali

Test je rozdělen do čtyř částí: v první zkoumáme výbavu telefonu, která se na celkovém hodnocení podílí ze 30 %. Následuje ergonomie a výkon, oboje po 25 %. Poslední je výdrž – 20 %. Pomocí kolorimetrické sondy měříme maximální jas i barevnou odchylku displejů.

Zkoušeli jsme jednotlivé utility, plynulost a rychlost telefonu v zátěži, jak pohodlně se systém používá a co do telefonu nainstaloval výrobce. Posuzovali jsme zpracování telefonu, tlačítek atd. Měření výkonu provádíme zavedeným benchmarkem AnTuTu. Nejkomplikovanější je rozhodně měření výdrže.

Používáme náš unifikovaný »pracovní den«: 20 minut hovoru, 5 SMS, 5 e-mailů, 20 minut surfování na webu, 1 hodina poslechu hudby, pořízení 5 fotek, natočení 1 minuty videa, 30 minut na sociálních sítích a 10 minut hraní. Po sérii těchto úkolů během 12 hodin je dopočítáno, kolik takových dní telefon vydrží.