Třetí nejvyšší výhra v historii Sportky už má majitele, oznámila loterijní společnost Sazka. Nezapomenutelnou adventní neděli zřejmě zažil člověk, který si vsadil na internetu. Do historie se tak výhra přes 250 milionů korun vepíše i jako nejvyšší od spuštění internetového sázení Sportky. Je ale možné, že šťastlivec o své čtvrtmiliardě pořád ještě neví. Co se podařilo o tučné sumě zjistit Blesk Zprávám?

Přesně 250 151 476 korun trefil šťastlivec na pár kliknutí v online herním portálu www.sazka.cz. Loterijní společnost prozradila, že se jednalo o pravidelného sázejícího, který nechal rozhodnout štěstěnu a vsadil si plný tiket náhodných čísel, a to hned na 12 slosování dopředu.

„Více informací o výherci zveřejňovat nesmíme, abychom zachovali jeho či její anonymitu. Pokud by si výherce vsadil papírovou sázenku, mohli bychom určit, v jakém byla podána kraji. Sázku na internetu mohl sázející udělat kdekoliv z pohodlí domova, na horách nebo klidně na dovolené u moře,“ uvedla pro Blesk Zprávy Veronika Diamantová, tisková mluvčí Sazky.

I díky výhodám registrace a online sázení nemusí majitel tiketu na čtvrt miliardy korun kvůli identifikaci a předání peněz navštívit sídlo Sazky na pražské Bořislavce. Nemusí se ani strachovat, že by výherní tiket v hodnotě 250 milionů korun nedopatřením poškodil nebo ztratil a o pohádkovou výhru tak přišel. Radovat se z peněz navíc může okamžitě.

Milionářem z e-mailu?

„Vzhledem k tomu, že výhra padla na internetu, sázejícímu byly peníze připsány automaticky na herní účet už dnes, tedy den po losování. Na svůj bankovní účet si pak sumu musí převést. Sazka má na převod danou lhůtu 60 dní, reálně peníze převádíme ale dříve,“ dodala Veronika Diamantová.

Po převodu peněz na herní účet přijde výherci notifikace e-mailem. Upozorněním se dozví jen informaci: „Gratulujeme k výhře v loterii Sportka ve slosování ze dne 19. 12. 2021…“ bez bližších detailů. Je tedy možné, že o své 250 milionové výhře stále neví nebo se o ní dozvěděl až dnes, kdy mu pohádková výhra přistála na herním účtu.

Plná sázenka náhodných čísel šťastlivci večer během adventní neděle 19. prosince nadělila předčasný vánoční dárek v hodnotě přesahující 250 milionů korun, což je u loterijní hry Sportka z pohledu online sázení absolutní rekord. V celkové historii všech výher jde o třetí nejvyšší výhru ve Sportce a pátou nejvyšší částku, jakou kdy český sázející získal. Astronomický Superjackpot zajistila výherní čísla: 6, 13, 14, 15, 30, 48, a také 1 – koncové číslo doplňkové hry Šance.

„Sváteční dny jsou v tomto roce obrovským výhrám evidentně nakloněny, naposledy Superjackpot Sportky totiž padl na Velký pátek před Velikonocemi. Sázející z Plzeňského kraje tehdy vyhrál více než 87 milionů korun,“ podotkla Diamantová.

Manželé před dvěma lety měli radost také před Vánocemi

Druhou nejvyšší výhru v historii Sportky 250,9 milionu korun si vyzvedli manželé ze Středočeského kraje přesně před dvěma lety. Výherní tiket podal muž v tabákovém stánku. Čísla nechal vybrat náhodně terminálem Sazky. O výhře se dozvěděl až druhý den po losování na konci svojí pracovní směny.

Výhra padla ve středu 13. listopadu. Podle dřívější zprávy Sazky výherce vsadil plný tiket deseti sloupců s náhodně vybranými čísly. Ta výherní byla 3, 5, 7, 8, 25 a 29. „Pokud by výherci přijeli jen o dva týdny později, museli by státu odevzdat téměř 38 milionů korun. Od 1. ledna 2020 totiž vešla v platnost daň, která sázejícím nařizuje zaplatit z milionových výher 15 procent do státní pokladny, a to bez ohledu na to, kdy byla sázka uzavřena,“ uvedl tehdejší mluvčí Sazky Václav Friedman.

Manželé chtěli tehdy hlavně splatit hypotéku a setrvat ve svých zaměstnáních a příspívat na dobročinné účely. Kromě druhé nejvyšší výhry navíc manželé získali zhruba 20 000 korun za výhru ve třetím pořadí z jiného losování.