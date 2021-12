Zkontrolujte si tikety! Ve Sportce padlo 250 milionů, šťastlivec „vyloupil“ superjackpot

Pokud jste na svém tiketu označili čísla 6 - 13 - 14 - 15 - 30 - 48 a dodatkové číslo 35 a shoduje se i koncové číslo hry Šance, jsou z vás milionáři. Konkrétně si odnesete 250 151 476 korun. Jde o třetí nejvyšší výhru v historii Sportky. Pohádkovou výhru již Blesk Zprávám potvrdila i mluvčí Sazky Veronika Diamantová. „Superjackpot odolával celé dva roky. Výherce má na vyzvednutí výhry podle herního plánu 12 měsíců, ale předpokládáme, že do Sazky dorazí ještě do konce roku a nadělí si pohádkové jmění pod stromeček,“ podotkla Diamantová.

Šťastný výherce si ale celých 250 milionů neužije, musí z ní zaplatit patnáctiprocentní daň.

V druhém tahu byla vylosována čísla 6 - 20 - 21 - 28 - 38 - 42 dodatkové číslo 9

V Šanci padla čísla 1 - 5 - 4 - 9 - 5 - 1 a výherce získal přes dva miliony korun.

Před dvěma lety padla podobná částka

Druhou nejvyšší výhru v historii Sportky 250,9 milionu korun si vyzvedli manželé ze Středočeského kraje přesně před dvěma lety. Výherní tiket podal muž v tabákovém stánku. Čísla nechal vybrat náhodně terminálem Sazky. O výhře se dozvěděl až druhý den po losování na konci svojí pracovní směny.

Výhra padla ve středu 13. listopadu. Podle dřívější zprávy Sazky výherce vsadil plný tiket deseti sloupců s náhodně vybranými čísly. Ta výherní byla 3, 5, 7, 8, 25 a 29. „Pokud by výherci přijeli jen o dva týdny později, museli by státu odevzdat téměř 38 milionů korun. Od 1. ledna 2020 totiž vešla v platnost daň, která sázejícím nařizuje zaplatit z milionových výher 15 procent do státní pokladny, a to bez ohledu na to, kdy byla sázka uzavřena,“ uvedl tehdejší mluvčí Sazky Václav Friedman. Manželé chtěli tehdy hlavně splatit hypotéku a setrvat ve svých zaměstnáních a příspívat na dobročinné účely. Kromě druhé nejvyšší výhry navíc manželé získali zhruba 20.000 korun za výhru ve třetím pořadí z jiného losování.

Historie výher v Česku

Sportka se poprvé losovala 22. dubna 1957. Maximální možná výhra byla ze začátku 40.000 korun, v roce 1961 byla dokonce přechodně snížena na 15.000 korun. Od roku 1963 to bylo 80.000 korun, od roku 1965 pak 200.000 korun. Ke každému ze 49 čísel byl přiřazen jeden konkrétní sport podle abecedy. Jedničku měly boby, například fotbal měl číslo 14, hokej 19. Nejvyšší výhra ve Sportce padla v září 2013 na Chrudimsku. Výherce pomocí náhodných tipů získal 399,9 milionu korun.

Od října 2014 se dá u Sazky sázet také evropská loterie Eurojackpot. Už v květnu 2015 v ní sázkař z Pardubického kraje vyhrál 2,466 miliardy korun. To je suverénně nejvyšší výhra, která byla v Česku dosažena. V roce 2019 v červnu vyhrál další sázkař zhruba o miliardu méně. V roce 2002 padla výhra 148,6 milionu korun. Rozdělili si ji však dva sázející.