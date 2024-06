Zpět

na

Pracovní cesty do zahraničí jsou pro některá povolání denním chlebem. V současném složitém světě to ale přináší řadu otázek. Může se řidič kamionu bát jet na Ukrajinu, nebo pilot letět do Izraele? A může odmítnout? Blesk se ptal známého právníka JUDr. Pavla Nováka.