Končí doba, kdy se lidé i kvůli malému dluhu mohli dostat do obrovských potíží. Exekuce, kde původní výše neuhrazené částky činí maximálně 1500 korun a za tři roky z této částky nebylo nic vymoženo, se zastavují! Záleží pak na věřiteli, zda bude chtít služby exekutora dále využít. Pokud ano, musí složit zálohu 500 korun, pokud ne, exekuce se do 30 dnů zastaví. Pro věřitele ale bude výhodnější takovou exekuci zastavit, neboť mu novela umožňuje uplatnit slevu na dani z příjmu ve výši 30 % jistiny pohledávky!

3. Šéf nemůže všechno!

Odborník: Ing. Otto Šmarda z Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Tel: 225 977 723

Šéf není všemocný, byť to tak může vypadat. Pořád totiž existují tací, pro které je zákoník práce jen cár papíru, a vy se stáváte jejich špatně placeným rukojmím. Zarazit to ale můžete jedině vy! A pokud víte, na co máte právo, půjde vám to snadněji!

Minimální i zaručená mzda je vyšší

Od ledna letošního roku se minimální mzda zvýšila na 16 200 korun! Už slovo minimální napovídá, že méně prostě na své výplatnici vidět nesmíte. A nezáleží na tom, zda pracujete »jen« na některou z dohod, nebo jste v klasickém pracovním poměru. Pokud vám to nadřízený zatajil, hrozí mu pokuta až 2 miliony korun.

Ruku v ruce s minimální mzdou se zvýšila i tzv. zaručená. To je zjednodušeně částka, kterou berete ke své výplatě za svou odbornost. Vyplácí se v osmi stupních podle odbornosti, odpovědnosti a složitosti práce. Začíná na stejné výši jako minimální – 16 200, ale může se vyšplhat až na částku 32 400 (8. stupeň zaručené mzdy). Informaci, do jaké skupiny patříte vzhledem k obtížnosti své práce, získáte na inspektorátech práce (seznam najdete ZDE)

Pozor: Na zaručenou mzdu nemají nárok lidé, kteří pracují na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, tam záleží jen na tom, jakou částku si předem domluvíte.

Neskákejte na triky

Ani to, že máte pěknou výplatu, neznamená, že musíte svého šéfa poslouchat na slovo, pracovat od rána do večera, dohánět práci o víkendu nebo si nevybírat dovolenou, protože vás šéf potřebuje. Pracovní život není nahodilým rozmarem nadřízeného, má přesně stanovená pravidla, která byste měli znát.