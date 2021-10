V září WSJ informoval o tom, že Facebook disponuje dvěma studiemi, podle nichž užívání sociální sítě Instagram vede u některých dospívajících k psychickým problémům, sníženému sebevědomí, poruchám příjmu potravy či sebevražedným myšlenkám.

Pobouření po odhalení

Odhalení vzbudilo pobouření a vedlo ke slyšení v americkém Senátu. Koncem září zástupkyně Facebooku při slyšení v Senátu zpochybnila, jak WSJ studie interpretoval a poukázala na jiná zjištění, která podle ní dokládají pozitivní vliv instagramu na mladistvé.

Haugenová se v neděli objevila v televizním pořadu 60 Minutes. V úterý bude vypovídat před podvýborem Senátu na téma ochrana dětí na internetu. Hovořit bude o výzkumu Facebooku ohledně dopadu instagramu na duševní zdraví mladých uživatelů.

Produktová manažerka

Haugenová byla více než dva roky produktovou manažerkou ve společnosti Facebook, uvádí její profil na platformě LinkedIn. Stejnou pozici zastávala také v Googlu, Pinterestu a Yelpu. Poznamenala, že se setkala s problémy i u dalších firem, které provozují sociální sítě.

"Ve Facebooku to ale bylo výrazně horší než cokoliv, co jsem viděla předtím," uvedla. "Byl tam střet zájmů mezi tím, co bylo dobré pro veřejnost, a tím, co bylo dobré pro Facebook," řekla s tím, že Facebook opakovaně upřednostňoval své zájmy, jako je vydělávání peněz.

Lži Facebooku

Poznamenala také, že Facebook veřejnosti lhal ohledně pokroku, který učinil v boji proti projevům nenávisti a dezinformacím na svých sítích. Facebook v neděli na žádost agentury Reuters o komentář nereagoval.