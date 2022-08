Tipy na víkend: Země živitelka, kováři na Helfštýně a Hradozámecká noc

* Strakonice – každé dva roky přijíždí do města dudáci z celého světa na mezinárodní festival. Zúčastnit se ho až do neděle můžete i vy.

Unikátní multimediální zpracování obrazů a plakátů Alfonse Muchy v nadživotní velikosti, v pohybu a 3D prostoru. To nabízí výstava v Jízdárně Pražského hradu. Silný zážitek nabídne projekce Slovanské epopeje, kde návštěvníci stanou v samotném centru dění nejvýznamnějších milníků historie slovanských národů, obklopeni živými výjevy z monumentálních ohromujících pláten. Zavítat sem můžete do 13. září.

Odevzdal jej do tiskárny, pak se po výjimečném komiksu Káji Saudka (†80) slehla zem na více než 50 let! Výtvarníkovi dědicové o něj osm let bojovali. 130 původních kreseb příběhu Muriel a andělé teď poprvé představují veřejnosti v Galerii Tančící dům v Praze . Více čtěte ZDE

Interaktivní výstava, na které se dozvíte spoustu zajímavého o zákonitostech létání z hlediska biologie, fyziky nebo inženýrství i z historie a současnosti, je připravená v DEPO2015 v Plzni . Pro menší návštěvníky je připraven i „létající koberec“, který je zanese do světa pohádek mezi létající zvířata. Výstava je otevřená do konce srpna, vstupenky je třeba zakoupit předem.

21. Draci na Kozlu

Draci v „životní velikosti“ se slétli do jízdárny zámku Kozel na Plzeňsku. Plastiky desítky mytických tvorů doplnila trojice drakobijců, kteří podle legend tato bájná zvířata lovili. Vystavená je i jejich výzbroj jako kopí či samostříl. Výstava nazvaná Draci a drakobijci je dílem fantazie autora Aleše Drašnara. Výstava je přístupná do konce dubna o víkendech, od května každý den kromě pondělí, potrvá to až do září. Více čtěte ZDE