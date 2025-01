Tipy na víkend: Za dinosaury! Na masopust i závody psích spřežení

1. Kam na masopust nebo zabijačku *Praha – Masopustní vesel ovládne starou Hostivař. Sraz masek je v sobotu ve 14 hodin na Toulcově dvoře, odkud se průvod vydá do ulice U Potoka, kde masopust oslaví bohatým občerstvením, scénami, hudbou a všeobecným rejem. * Praha - Zámecký areál Ctěnice zve v sobotu od 11 na tradiční masopustní veselí spojené s velkým hodováním. Čeká tu pravá česká zabijačka, kejklíři, chůdaři, ručně vyřezávané kolotoče a masopustní průvod s maskami. V masce můžete rovnou přijít nebo si ji na místě vyrobíte. *Jílové u Prahy - Tradiční masopust se bude konat v sobotu od 9 hodin na náměstí. Těšit se můžete na kapelu, soutěže, zabijačkové hody, a samozřejmě také na průvod masek. *Hustopeče – V sobotu od 11 hodin se v ulici Na Hradbách můžete těšit na ostatkové pásmo, průvod masek, tombolu, folklorní pásmo a mnoho dalšího. Nebudou chybět ani otevřené sklepy se zabíjačkovými specialitami bubeníci, harmonikáři a cimbálová muzika. Pro děti je připravena "Ostatková stezka". * Horní Věstonice - Tradiční fašankové zabíjačky a ochutnat zabíjačkové speciality jako jsou jitrnice, jelita, tlačenka, gulášek, škvarky a mnoho dalšího ochutnáte v sobotu od 14 hodin u místního kulturáku. Donesené koblihy jsou vítány! K tomu všemu bude vyhrávat cimbálovka a připraven je doprovodný program. Masopusty jsou v plném proudu. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Zima na vsi Co dělali naši předci za dlouhých zimních večerů? To uvidíte v sobotu ve skanzenu v Kouřimi. Připraveny jsou ukázky řemesel, rukodělné dílny, povídání o lidových obyčejích. Své umění ukáže přadlena, uvidíte draní peří, zpracování dřeva, přípravu došků a šindelů a mnoho dalšího. Zimu na vsi prožijete v Kouřimi. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

3. Závody psích spřežení O víkendu se na úpatí Jizerských hor v Zásadě koná další ročník závodů psích spřežení. Jedná se o Mistrovství České republiky ve sprintu psích spřežení. Závodníci budou soupeřit v několika disciplínách, k vidění budou závodníci jak na běžkách s jedním psem, tak saně se čtyřmi nebo šesti psy, ale také osmispřeží se speciálně šlechtěnými psy pro tento výjimečný sport. Závody psích spřežení se konají v Zásadě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

4. Zimní táboření Na hradě Lichnice se o víkendu koná 51. ročník zimního táboření. Odolní jedinci mohou přespat ve stanu, pod celtou i pod širákem. Program je připraven nejen pro trempy ale i ostatní návštěvníky. Oheň se zapálí už v pátek v 18 hodin. Na sobotu je připraven program v podobě Lichnického klání v netradičních hrách či ukázka zimování netopýrů. Zimní táboření zažijete na hradě Lichnice. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

5. Hrady a zámky v zimě Oficiální návštěvnická sezona skončila, ale řada hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu zůstává otevřená. Některé památky nabízejí celoroční možnost návštěvy vybraných prohlídkových okruhů. Těšit se můžete i na nejrůznější kulturní akce. V průběhu adventního období se budou mimořádně otevírat i další hrady a zámky se speciálním programem. Kam zajít, najdete ZDE Zimní Bouzov Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

6. Ledové sochy na Pustevnách Letošní výstava na Pustevnách bude na téma Ledové Peklo. Každoročně v lednu zde zkušení sochaři vytvářejí neuvěřitelná díla, pokud je dost sněhu, jsou tu i sněžné sochy. Výstava, která trvá už jen do 2. února, bude umístěna ve dvou stanech, které jsou otevřeny denně od 9 do 16.30 hodin. Letošní festival ledových soch na Pustevnách je o pekle, čertech a hříšnících. Autor: Blesk:Jana Gartnerová

7. Czech Press Photo Výstava vítězných a dalších vybraných fotografií 30. ročníku soutěže Czech Press Photo uvidíte v prostorách Nové budovy Národního muzea v Praze. Na výstavě budou prezentovány oceněné snímky a další vybrané fotografie, které charakterizují uplynulý rok. Celkem je k vidění přes 500 tištěných fotografií a více než 250 snímků v obrazovkách a projekcích od osmdesáti autorek a autorů. Součástí výstavy je také bohatý doprovodný program. Hlavní cenu Fotografie roku 2024 získal fotoreportér Petr David Josek. Autor: ČTK / Šimánek Vít

8. Imaginární krajina V areálu Trojského pivovaru v Praze je otevřena herní stanice Imaginární krajina Divadla bratří Formanů. Čekají tu loutky, herní prvky, interaktivní instalace, hybohledy i vyhřátá jurta s čajovnou. Hraje se tu, čte i tvoří. Připravená je tu i napínavá bojovka. Zavítat sem můžete do 15. dubna. Imaginární krajina Divadla bratří Formanů v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

9. Světelná zoo Lampiony 110 zvířat více než třiceti druhů a dále rostliny, projekce na zemi nebo fotokoutky. To je nová atrakce ve spodní části zoologické zahrady v Praze-Troji. Lampiony byly vyrobeny speciálně pro českou metropoli a jsou mezi nimi třeba gorily nebo luskouni. Otevřeno je do půlky únory od 18 hodin do 21 hodin. Světelná zoo v Praze Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

10. Ledový park Když se sejde 28 řezbářů a vrhnou se na 240 tun ledu, vznikne z toho nadpozemská krása! K vidění je u Riegrových sadů v Praze 2 v parku Ice Magic. Kromě ledových soch jsou tu skluzavky i ledový bar. Zažít můžete atmosféru Antarktidy, posedět v legendárním kabrioletu, či se vyfotit s největší sochou v Česku – 20tunovým ledovým dinosaurem. Vrcholem je skluzavka na snowtubing, kde lze sáňkovat bez ohledu na sníh až do půlky března. Ledový park v Praze Autor: Blesk:FOTO:CNC/ KAREL KOPAC

11. Winter Wonderland Světelný zábavní park Winter Wonderland v pražských Letňanech přináší přes 200 světelných instalací inspirovaných pohádkovými příběhy, k dispozici je i několik adrenalinových atrakcí. Světelné instalace z říše fantazie a pohádek nabídnou krásné princezny, veselé lemury a další zvířata z Madagaskaru, mamuty Doby ledové, odvážnou Vaianu a hrdiny bájného Avataru nebo Shrekovy bažiny. Zavítat sem můžete do půlky února. Winter Wonderland v pražských Letňanech. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

12. Ahoj, občani! Život a odkaz Karla Kryla můžete poodhalit na výstavě plné jeho rukopisů, osobních předmětů a uměleckých děl. Unikátní výstava s názvem „Ahoj, občani!“ se koná v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1 u příležitosti 80. výročí Krylova narození a zároveň 30. výročí jeho úmrtí. K vidění jsou dodnes nezveřejněné a nevystavené předměty, texty a fotografie. Technologie MetaHuman navíc přivede Krylovu postavu a hlas k životu a umožní autentické setkání s umělcem. Zavítat sem můžete do 25. dubna. Výstava o Karlu Krylovi v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

13. PRIMky slaví 70 Na konci roku 1952 začali zruční odborníci národního podniku Chronotechna v Novém Městě nad Metují podle francouzského strojku vyvíjet výrobu československých náramkových hodinek. Své nástroje odložili v létě 1954, kdy slavnostně mohli říct: „Prototyp hodinek Spartak je hotov!“ Tři roky poté rozjeli i jejich sériovou výrobu pod značkou Prim. Právě 70 let od jejich vzniku připomíná výstava v Národním technickém muzeu v Praze, která trvá do konce března. Více se dočtete ZDE I dnes jsou trendy a šik, mění design, ale pořád znamenají moderní i praktický doplněk, ne-li téměř šperk. Mechanické náramkové hodinky. Jejich tuzemské 70. výročí připomíná výstava. Autor: Blesk – idh

14. Dinosauři na jihu Unikátní výstava robotických a statických modelů dinosaurů v životních velikostech se vrací na výstaviště do Českých Budějovic. K vidění bude několik obřích modelů druhohorních kolosů, například barosaura, stegosaura, tyranosaura rexe a mnohé další. Výstava potrvá do 2. března. Dinosauři se vrátili do Českých Budějovic. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

15. Pivovary na výstavě Pivovary a pivovárky jsou neodmyslitelnou součástí regionu severního Plzeňska. Nacházely se v sousedství velkých klášterů, poutních míst i zámeckých areálů, spoluvytvářely důležitá společenská centra obcí. Některé zanikly bez náhrady, jiné mají druhý život. Na objevnou cestu po stopách jejich historie zve výstava Dej Bůh štěstí!, kterou je možné navštívit v Pivovarském muzeu v Plzni až do října. Pivovarská výstava v Plzni. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

16. Největší ilustrátoři Do světa pohádkového Krtečka, dobrodružného Maxipsa Fíka, školáků Mach a Šebestové poetické Zahrady Jiřího Trnky a dalších známých ilustrátorů se ponoříte v Galerii Desítka ve Zlíně. Ta představuje tvorbu deseti významných českých ilustrátorů – od ikonických klasiků až po současné talenty. Otevřeno je do 23. března. Výstava ilustrátorů je k vidění ve Zlíně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

17. Festival IQ Play V hernu Festivalu IQ Play se proměnil sál Kolektivního domu ve Zlíně. Návštěvníci všech věkových kategorií si tu celý den mohou hrát a objevovat nové deskové a logické hry, originální hlavolamy. Prostor dostanou i designové stavebnice, různé kuličkodráhy nebo skleněné mozaiky. Zavítat sem můžete do 19. února. V hernu Festivalu IQ Play se proměnil sál Kolektivního domu ve Zlíně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

18. Historická Jawa Výstava ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti představuje motocykly Jawa a ČZ ze soukromé sbírky Jakuba a Josefa Mikulcových. Tvoří ji téměř dvě desítky strojů z poválečného období, například Pérák, Pařez, Pionýr, Prase, Kozí dech, Kývačka, Babetta a další. Cenné na nich je, že všechny jsou v původním kompletním stavu nebo zrenovované do originálního stavu. Motocykly doplňují další exponáty – motor, nářadí, helmy, kožené bundy. Výstava nabídne také pohled do dílny sběratelů, zavítat sem můžete do 23. února. Výstava motocyklů značek Jawa a ČZ ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti. Autor: ČTK / Glück Dalibor

19. Královské klenoty se vrací Do brněnského Letohrádku Mitrovských se po 10 letech vrací doposud nejúspěšnější výstavní projekt – české korunovační klenoty. Nová verze výstavy ukazuje mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – Českých korunovačních klenotů. Představí i nejdůležitější panovníky od 14. do 19. století s typickými exponáty jejich doby. Součástí výstavy jsou také interaktivní a multimediální prvky nejen pro dětské návštěvníky. Výstava trvá do 8. května. Korunovační klenoty se vrací do Letohrádku Mitrovských v Brně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku