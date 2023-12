Tipy na víkend: Vánoce starých časů ve skanzenech a rozdávání betlémského světla

Cesta vánočního plamínku začíná v Betlémě (pochází z věčného ohně, který hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální části Palestiny), odkud dorazí letecky do Rakouska. Betlémské světlo skautští kurýři rozvezou po České republice vlaky v sobotu. Místa, kde je Betlémské světlo k dispozici, i trasu rozvozových vlaků je najdete ZDE Skauti přivezou betlémské světlo. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

*Uherské Hradiště - V sobotu od 13 do 16 hodin představí ve Skanzenu Rochus na akci Radostná novina tradiční lidovou kulturu v období od Štědrého dne až ke Svátku Tří králů. Budou se péct vánoční oplatky, odlévat olovo, nebude chybět Štěpánská obchůzka, tajemná Šprechta či Tři králové. Odnést si odtud můžete i Betlémské světlo.

*Rožnov pod Radhoštěm - Do neděle jsou přístupné areály Dřevěné městečko, Mlýnská dolina a Valašská dědina. Prohlédnout si můžete venkovní expozici a seznámit se s vánočními tradicemi a obyčeji.

*Hlinsko – ve skanzenu Betlém jsou připraveny svátečně vyzdobené roubenky ve stylu období od poloviny 19. století do 30. let 20. století. Dozvíte se, jak se dralo peří, na jaké dárky se mohly těšit děti nebo jaké pokrmy nesměly chybět na stole před 100 lety. Součástí výstavy jsou i betlémy lidových tvůrců ze sbírky muzea.

*Pohleď – na Michalově statku o víkendu nahlédnete do života selského lidu o vánočních svátcích za časů monarchie v 18. až 19. století. Ukázky výzdoby, obyčejů a některých zimních prací, v neděli pečení chleba v černé kuchyni. V sobotu vystoupí s vánočním programem folklorní soubor Škubánek.

*Kouřim – Jaké obyčeje se na českém venkově udržovaly od začátku prosince, až do svátku Tří králů se dozvíte právě ve zdejším skanzenu. Každá z historických chalup je slavnostně nazdobená a věnovaná historii koledování, obyčejům atd. Dozvíte se i o tajemných obchůzkách maškar - Barborek, Ambrože a Lucek.

*Přerov nad Labem - Velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí“ se koná v celém areálu skanzenu. V interiérech všech devíti chalup budou k vidění scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Zavítat sem můžete do konce roku.

*Mosty u Jablunkova - Na živý betlém, ve kterém nebude kromě oveček, koz a osla, chybět ani velbloud a lama, se mohou těšit lidé v neděli. K tomu jim budou hrát Górole koledy, zavoní pečené kaštany i cukroví. Každý se bude moci svést v koňském povoze. Akce je naplánovaná od 13 do 17 hodin.

*Třebíč - Muzeum Vysočiny Třebíč připravilo v zámecké konírně tradiční vánoční výstavu betlémů. Nabídne pohled do současné betlemářské tvorby.

*Brno - Mechanický vesnický betlém Karla Šebely z roku 1955 nebo historické mechanické hračky z 30. až 80. let minulého století si můžete prohlédnout na výstavě Mechanické Vánoce v Technickém muzeu v Brně (TMB). Ke zhlédnutí bude také mechanický model vánočního stromečku vyrobený Jaroslavem Melichem v roce 1925 nebo originální dřevěný betlém. Více čtěte ZDE

*České Budějovice – V Jihočeském muzeu je při příležitosti 110 let od narození celosvětově uznávaného malíře, grafika, ilustrátora, tvůrce prostorových knih a betlémů Vojtěcha Kubašty připravena výstava jeho děl včetně plastických betlémů i jeho nezapomenutelných ilustrací.

*Jindřichův Hradec - Největší lidový mechanický betlém na světě, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů, můžete obdivovat v Muzeu Jindřichohradecka. Velkolepý betlém vytvářel mistr Tomáš Krýza více než 60 let. Jesličky obsahují 1398 figurek lidí a zvířat, z nichž se 133 pohybuje.

*Zruč nad Sázavou – Tradiční obrázky Josefa Lady nejen s vánoční tématikou uvidíte do 8. prosince na výstavě ve Spolkovém domě.

*Plzeň - Téměř čtvrt století nosí lidé figurky do Velkého plzeňského betlému. Nyní je vystavený v mázhauzu radnice na náměstí Republiky. Postaviček je už přes tisíc, betlém má certifikát o vytvoření českého rekordu jako ten s nejvíce autory, kteří ztvárnili sami sebe. Figurky jsou z trvanlivého materiálu, vysoké kolem 20 centimetrů a vždy představují toho, kdo je vytvořil.

*Mělník - Regionální muzeum pořádá oblíbenou tematickou výstavu, která představí unikátní vyřezávané a ručně malované betlémy z let 1840 až 1940. Větší část vystaveného souboru betlémových figurek pochází z podhůří Jeseníků a Orlických hor – z městečka Králíky a okolí, kde vznikaly jedny z nejkrásnějších českých betlémů.

*Praha – Vánoční výstava v Betlémské kapli se letos zaměří především na sklo, uvidíte ale i předměty i z papíru, těsta, kov, textil, kůže, ovčí rouno, dřevo a další přírodniny. I tentokrát bude na výstavě pódium, které bude sloužit dětským souborům k předvádění vánočních her a zpěvu koled. Další tipy na betlémy v metropoli najdete ZDE

Jen jednou za 100 let se koná Jubilejní výstava betlémů. Výstava je poskládána z děl nejlepších současných betlémářů z celého Česka. Na výstavě v pražském Klementinu můžete vidět v premiéře velký a vyřezávaný mechanický Jubilejní betlém, který vytvořilo několik desítek výtvarníků právě pro tuto výstavu. V doprovodném programu se můžete podívat i na práci betlemáře.Více čtěte ZDE

Na Výstavišti v Praze Holešovicích je k vidění přes 75 originálních exponátů z bondovek. Kochat se tu můžete legendárními bouráky, ale i letadly, vrtulníky, mořskými i vesmírnými plavidly, kterými se proháněli agenti Jejího Veličenstva od Seana Conneryho až po Daniela Craiga. Zavítat sem můžete až do konce března příštího roku. Více se dočtete ZDE Na Výstavišti v pražských Holešovicích je k vidění výstava aut, letadel a dalších strojů, které měl ve "výbavě" agent 007 James Bond. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

