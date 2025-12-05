Tipy na víkend: Mikulášské obchůzky, výstava koček i otevřené Muzeum Prahy
-
Druhý adventní víkend nabídne pošmourné počasí, občas místy vykoukne sluníčko. Teploty se budou pohybovat kolem šesti, na Moravě až kolem 9 stupňů. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz pro vás připravili několik tipů na výlety.
- 1.
Kam za Mikulášem a čerty
*Praha - rozsvěcení vánočního stromečku na Kampě je spojené s příchodem Mikulášské družiny. Připravený je program pro děti, hasičské buřty, malostranský betlém a rozsvícení v 17 hodin. Kam ještě v Praze vyrazit za Mikulášem, najdete ZDE
*Kolín - Kolínská řepařská drážka slibuje Mikulášský víkend. Povozit se tu můžete vláčky, které táhnou parní lokomotivy a doprovázet je bude pohádková družina.
*Lipno – Pekelníci ovládnou na jedno odpoledne Stezku korunami stromů. Setkat se tu s nimi můžete v sobotu od 11 do 15 hodin.
*Adršpach – Mikuláš, čert i anděl dorazí v sobotu do 10 hodin i do Adršpašských skal. Sladkou odměnu si tu děti ale budou muset zasloužit v nejrůznějších pekelnických úkolech.
*Hrádek nad Nisou - Kemp Kristýna ožije děsivými Krampus čerty, ohništi a římskými svícemi. Čekají vás pekelné scény, ohnivá show.
*Jihlava – V sobotu v 17 hodin vyrazí průvod krampusáky z hradebního parkánu u Brány Matky boží, půjde na Masarykovo náměstí a zase zpět.
*Hlinsko – Tradiční mikulášská obchůzka se bude na Veselém Kopci konat od 10.30 do 14.30 hodin. Mikuláš osobně dohlédne, zda děti v uplynulém roce nezlobily, a ty hodné obdaruje drobným dárečkem.
*Brno - Na zámek Slavkov – Austerlitz dorazí Mikulášská družina a na celý den je připraven bohatý program, kde nebude chybět ani Ježíškova poštu nebo setkání s Krampusáky.
*Valašské Klobouky - Valašské tradice, předvánoční zvyky, řemesla, muzika a řinčení čertovských zvonců zažijete v sobotu na Valašském mikulášském jarmeku.
*Rožnov pod Radhoštěm - Valašské muzeum v přírodě zahájí svůj předvánoční program v pátek mikulášským podvečerem. Návštěvníci se vydají na procházku Valašskou dědinou, která se rozzáří sváteční výzdobou a ožije lidovými zvyky. Do dědiny zavítá Mikuláš se svou družinou a spolu s Matičkou rozdá dětem dárky.
*Ostrava - V sobotu se Slezskoostravský hrad ponoří do vánoční atmosféry. Uskuteční se zde tradiční vánoční jarmark s bohatým doprovodným programem. Letos dorazí také Mikuláš se svou družinou.
- 2.
Otevírá Muzeum Prahy
Po pětileté rekonstrukci se v sobotu otevře hlavní budova Muzea Prahy na Florenci. Návštěvníci uvidí novou digitální a interaktivní expozici, která vychází z jednoho z nejcennějších exponátů muzea - Langweilova modelu Prahy. Po celý víkend je zde připravený bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Vstup do muzea bude nejméně několik prvních měsíců bezplatný. Více e dočtete ZDE
- 3.
Výstava koček
Výstaviště Flora v Olomouci hostí o víkendu hned dvě výstavy koček. Uvidíte šelmičky mnoha druhů i ocenění, ale i micky z útulků, které si můžete rovnou odnést domů.
- 4.
Trochu pohybu před svátky
*Vinařice - Zimní přechod Chlumu je turistický pochod s individuálním startem. Trasy prochází přírodním parkem Chlum s kontrolním průchozím bodem v obci Vinařice. Pro účastníky je připraveno 8 tras v délce od 9 do 25 km.
*Jičín – Legendární Mikulášský běh, jeden z nejstarších běhů svého druhu v ČR, slaví 80 let. Jubilejní ročník ozdobí tým s věkovým rozdílem 82 let mezi nejmladším a nejstarším běžcem! Startuje se v neděli v 9:45 hodin v obci Brada-Rybníček u Jičína.
*Olomouc – Na Výstavišti Flora u pavilonu G, můžete v sobotu vyběhnout na Christmas charitativní běh o délce 5 kilometrů. Nezapomeňte s sebou santovskou čepičku.
- 5.
Šlechtické Vánoce
I když návštěvnická sezóna hradů a zámků skončila, mnohé otevírají své brány i přes advent a nabízí nejrůznější programy: Speciální vánoční prohlídky, jarmarky či koncerty. Program otevřených památek pod správou Národního památkového úřadu najdete ZDE
- 6.
Advent v Polabí
*Přerov nad Labem - Tradiční velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí se koná v celém areálu skanzenu. V interiérech všech devíti chalup budou k vidění scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Součástí vánoční výstavy je vedle starých lidových a kostelních betlémů také neustále rozšiřovaná kolekce současných betlémů z nejrůznějších materiálů. Zavítat sem můžete do 28. prosince.
*Kouřim – Jaké obyčeje se na českém venkově udržovaly od začátku prosince do svátku Tří králů můžete vidět v Muzeu lidových staveb do 30. prosince. Každá z chalup představuje jeden ze zvyků – například Barborky, Lucky i Ambrožky či tradice mikulášské nadílky. Prohlédnete si svátečně vyzdobenou světnici s prostřeným štědrovečerním stolem, stromkem, betlémem a svatoštěpánskou výslužkou pro služebnou čeleď a další zvyky.
*Hlinsko - Vánoce na Veselém Kopci zahájí v sobotu a program potrvá do 7. prosince. Dozvědět se tu můžete třeba to, jak naši předci před 200 lety prožívali adventní období. Jaké slavili svátky a jak vypadala oslava Štědrého večera. V některých roubenkách budou připraveny ukázky výroby vánočních předmětů, zpívat se budou koledy.
- 7.
Sto let českých Vánoc
Areál zámku Loučeň na Nymbursku opět září neodolatelnou sváteční atmosférou a přináší další díl z Příběhů vánočního stromečku. Letos je výzdoba komnat věnovaná českým Vánocům. Uvidíte stromeček inspirovaný pohádkou Tři oříšky pro Popelku, staročeský stromeček, císařský a mnohé další. Součástí je i bohatá vánoční výzdoba zámeckých zahrad. Zavítat sem můžete až do 17. ledna.
- 8.
Půjdeme spolu do betléma
*Praha - Staročeský vánoční trh, tradiční vánoční výstava, se do 2. ledna koná v Betlémské kapli. Součástí je nejrůznější doprovodný program v podobě zpíván koled či řemeslných dílen.
*Karlštejn – Muzeum betlémů na faře v podhradí nabízí pestrou škálu včetně obřího Pohyblivého Královského betlému. Domem voní perník a děti mohou prozkoumat i tajemné sklepení.
*Říčany – Výstavu Betlémská záhada aneb co vám o Vánocích neřekli, můžete vidět ve zdejším muzeu. Součástí je i expozice betlémů a v jednu z postav se tu můžete i proměnit.
*Příbram - Historické betlémy z příbramského hornického regionu představuje výstava Příbramské betlémy v areálu dolu Vojtěch. K vidění jsou například jesličky horníka Prokopa Melichara, orientálně laděný betlém či skupinky figurek z Bartošova betlému.
*Plzeň - V Západočeském muzeu jsou k vidění práce soudobých betlémářů. Výstava představuje betlémy papírové, voskové, dřevěné, keramické či zhotovené z dalších přírodnin.
*Ostrov - Výstava betlémů se opět otevře v klášterním Kostele Zvěstování Panny Marie a nabídne díla významných betlémářů a sběratelů. K vidění je také pohyblivý betlém.
*Třebíč - Muzeum Vysočiny Třebíč při letošní výstavě ukáže i betlém, který sloužil jako upoutávka na československý pavilon na světové výstavě Expo 67 a v roce 1966 stál ve výloze obchodního domu v kanadském Torontu.
*Staré Město u Uherského Hradiště - Unikátní dřevo-kovový betlém v životní velikosti bude v areálu KOVOZOO. Zvířata jsou vyrobená ze železného šrotu, lidské postavy vyřezány ze dřeva. A to vše je dozdobeno tím, co našli na smetišti.
*Brno - Letohrádek Mitrovských zve na Betlémy různých velikostí i druhů, na historické i soudobé. Výraznou část expozice tvoří scény a loutky z nového pohádkového filmu “Mikulášský příběh“. Novinkou je “letohrádkovský“ vyřezávaný betlém. Prohlédnout si to můžete do 11. ledna.
*Ostrava – na Slezskoostravském hradě je k vidění výstava papírových betlémů českého ilustrátora a výtvarníka Vojtěcha Kubašty.
- 9.
Křišťálová zahrada
V Botanické zahradě v Praze začal druhý ročník světelné výstavy Křišťálová zahrada, pořádané pod záštitou České komise pro UNESCO. Skleněné instalace Jiřího Pačinka znovu rozzářily zimní Troju a doprovází je hudba Prague Philharmonia i večerní videomapping. Letos se instalace rozšířily do nových částí areálu a k vidění jsou až do 15. února stovky objektů, které vznikaly z tun skla a železa. Více čtěte ZDE
- 10.
Do metropole připlul Titanic
Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení či nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech a k vidění tu bude do 22. května. Více čtěte ZDE
- 11.
Kouzelný Wonderland
V rozsáhlém areálu je k vidění na 200 světelných instalací - od obřích pand přes pravěkou vesnici s mamuty a dinosaury až po magický světelný tunel s medúzami či pohádkovými postavami. Park nabízí i venkovní atrakce včetně kolotočů, vláčků či autíček. Zábavný areál Wonderland v Praze Letňanech můžete navštívit až do 11. ledna.
- 12.
Cesta světlem
V několika městech republiky opět ožije unikátní světelná podívaná. V Praze ve Žlutých lázních se můžete vydat na procházku evropskými měst kolem ikonických staveb. Zavítat sem můžete až do konce ledna každý den od 16 do 21 hodin. Více čtěte ZDE Další světelná instalace je na hradě Špilberk v Brně. K vidění je tu více než stovka světelných objektů, které odkazují k historii města. Zavítat sem můžete do 11. ledna. I areál Dolních Vítkovic v Ostravě ožil světly, do konce roku se odtud můžete vydat na cesta do vesmíru.
- 13.
Body Worlds
Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.
- 14.
Světelná zoo
Ve spodní části Zoo Praha se můžete projít světelnou zahradou. Venkovní interaktivní instalace je úchvatnou podívanou na svět zvířat. Letos nese akce podtitul Divoká Asie a novinkou jsou pohyblivé lampiony, mezi nimiž nechybí tygr sumaterský, irbis, mandelík indický nebo panda červená. Největšími figurami je slon a nosorožec indický. Celkem projekt představuje 42 zvířecích druhů. Zavítat sem můžete do 16. února.
- 15.
Telka slaví 70
Interaktivní expozice pro celou rodinu nazvaná Telka slaví 70 připomíná více než čtyřicítku oblíbených pořadů odvysílaných v posledních dekádách. Nechybí Studio Kamarád, postavy z večerníčků – Maková panenka a Víla Amálka, StarDance ani filmová tvorba, kterou reprezentuje třeba snímek Jak dostat tatínka do polepšovny. Zájemci si mohou vyzkoušet diktát se Zdeňkem Svěrákem či se stát součástí dabingového studia. Výstavu můžete navštívit do konce roku v Galerii ČT v Praze 4.
- 16.
Svět malíře Smetany
Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.
- 17.
100 let Čechie
U příležitosti 100. výročí od začátku výroby vystavuje Národní technické muzeum v Praze 30 motocyklů značky Čechie-Böhmerland. Je to první ucelený přehled všech typů, k vidění je i stroj dlouhý 3,2 metrů. Právě délka tyto stroje proslavila, ve své době nahrazovaly automobil, který byl pro mnoho lidí nedostupný. Zavítat sem můžete až do března příštího roku. Zároveň tu můžete navštívit i expozici představujcí vývoj kolejové dopravy. K vidění jsou autentické exponáty, například lokomotivní dvojkolí o váze 5,5 tuny, modely kolejových vozidel, dobové fotografie nebo interaktivní předměty a mnoho dalšího. Některé exponáty budou i k vyzkoušení.