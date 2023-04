Tipy na víkend: Husiti útočí! Soutěž koní v lese i pouť pod Řípem

Sdílej: Víkend 22. a 23. dubna slibuje příjemné teploty, které by se mohly místy vyšplhat až ke 20 stupňům. Obloha bude polojasná, vykukovat má sluníčko, déšť se nečeká. Přesto není důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz jsme pro vás připravili několik tipů na výlety.

1. Mezinárodní den památek Den zdůrazňuje důležitost památek a kulturního dědictví po celém světě, ale hlavně i potřebu jejich ochrany. O tomto víkendu budou mnohé památky otevřené zdarma a připraven je i nejrůznější kulturní program. Mezinárodní den památek. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Noční koloběžkování Děti si mohou v sobotu opět užít oblíbenou akci, která začíná vpodvečer v Kempu Kotva v Praze Braníku. Délka trasy s nejrůznějšími úkoly je dlouhá čtyři kilometry a doporučuje se koloběžka s nafukovacími kolečky. Rodič může jet pouze jako doprovod. Noční koloběžkování v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

3. Svátek Hanami Svátek kvetoucích sakur můžete prožít v sobotu v parku Hanspaulka na Praze 6. Zažijte Hanami v jeho autentické podobě, tak jak si ho užívá celé Japonsko právě v těchto dnech. 4. ročník pikniku pod sakurami přináší Česko-japonská společnost. Svátek Hanami na Hanspaulce. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

4. Lesní bitva tažných koní První ročník hobby soutěže tažných koní v těžko dostupném terénu brdských hvozdů mezi obcemi Láz a Nepomuk se uskuteční v sobotu od 10 hodin. Jde o atypickou soutěž, která přímo v kulisách brdských hvozdů přiblíží reálnou práci, kterou koně v lese odvádí. Lesní bitva tažných koní v Brdech. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

5. Setkání veteránů *Praha – Jedenáctý ročník setkání příznivců historických vozidel, motocyklů a jiných strojů do r. v. 1970 se koná v dubnu na Chvalech v Horních Počernicích. Můžete se těšit na celodenní program pro dospělé i děti. *Poděbrady – v sobotu se na lázeňskou kolonádu sjedou veškeré italské vozy do roku výroby 1993 a předvedou se ve spanilé jízdě. *Sychrov - setkání fanoušků a členů klubu 1st Veteran US Car Praha se koná v sobotu od 10 hodin na zámku. Kromě přehlídky veteránů se tu bude konat i soutěž elegance. Setkání veteránů v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

6. Bitva u Hořic Už 600 let uplynulo od jedné z největších bitev husitských válek, bitvy u Hořic, která se odehrála 20. dubna, léta páně 1423. Nadšenci si jubileum připomenou od pátku do soboty n autentickém místě, na vrchu Gothard. Připraven je bohatý program, včetně jarmarku, ležení bojovníků a samozřejmě bojových ukázek. 600. výročí bitvy u Hořic. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

7. Poutě, pochody a hody *Krabčice - Tradiční pouť k svátku sv. Jiří na úpatí hory Říp se koná od pátku až do neděle. Připraven je bohatý program v podobě nejrůznějších hudebních i divadelních vystoupení, jarmarků i pouťových atrakcí. *Mirošovice u Prahy - V sobotu odstartuje už 16. Pochod Krajinou barona Ringoffera. Trasu dlouhou 20 kilometrů může absolvovat kdokoliv – pěšky, na kole či koloběžce. Zahájení pochodu, který je tradičně oživen několika zastaveními s doprovodným programem, bude na vlakovém nádraží od 9 hodin. *Velké Popovice - Vepřové hody v pivovaru Velké Popovice se zabijačkovými specialitami a dopravou retro motorákem se pořádají v sobotu od 10 hodin. *Ústí nad Labem – Tradiční turistický pochod v okolí Ústí nad Labem se koná v sobotu. Připraveny jsou trasy od 7 do 50 km, vychází se od 6 do 10 hodin od Domu dětí a mládeže. Vepřové hody ve Velkých Popovicích. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

8. Národní výstava zvířat a myslivosti Národní výstava hospodářských zvířat a Národní výstava myslivosti se uskuteční od soboty do středy, na Výstavišti v Brně. Součástí bude i oslava 100 let Českomoravské myslivecké jednoty. K vidění tak budou největší a nejvýznamnější trofeje z Česka za posledních 100 let, pořádat se bude soutěž ve vábení jelenů, trubačské koncerty. Mimořádně velká bude i výstava hospodářských zvířat, kde se počítá až s tisícovkou kusů! Krávy na brněnském výstavišti: Národní šampionát hospodářských zvířat Autor: Foto Blesk - Jiří Nováček

9. Veveří – Eichhorn 1945 U příležitosti výročí osvobození města Brna v sobotu na hradě Veveří návštěvníci uvidí jednotky sovětské a německé armády, jejich zbraně, výstroj a výzbroj. Vše vyvrcholí ve 14 hodin bitevní ukázkou připomínající střet, ke kterému zde mezi sovětskou a zbytky německé okupační armády došlo v roce 1945. Osvobození Brna na hradě Veveří. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

10. Flora Olomouc Pro všechny milovníky květin zahradničení je tu opět veletrh Flora Olomouc. Čeká vás až do neděle záplava jarních květin, nachystaná je i mezinárodní výstava bonsají a suiseki. Večerní prohlídky a zahradnické trhy. Flora Olomouc Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

11. Odemykání a čištění řek *Berounka – Sdružení Vodácká Berounka pořádá v sobotu od 12 hodin první ročník čištění Berounky. Přidat se může každý, komu není řeka a její okolí lhostejné. Čistit se bude od Plzně až po Zvíkovec. *Vltava - tradiční jarní čištění řeky v úseku od Vyššího Brodu po Boršov se koná v sobotu od 9 hodin. Bude snížen průtok, aby se dalo dobře sbírat. *Dyje – odemykání řeky po zimě se odehraje v sobotu, sraz je u dřevěné lávky přes řeku v obci v 9 hodin. Poté se všichni nalodí a vyráží na první část plavby k jezu v Tasovicích. Odemykání řeky Dyje. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

12. Motýli ve skleníku Další ročník oblíbené výstavy v Botanické zahradě v pražské Troji začíná a potrvá do 21. května. Do Prahy opět postupně doputuje na 5500 kukel z motýlí farmy ve Stratfordu nad Avonou a z nich se ve skleníku Fata Morgana vylíhnou krasavci několika desítek druhů. Letošní výstava má podtitul "Motýli, kouzlo proměny". Motýli, kouzlo proměny v pražské Botanické zahradě v Troji. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

13. Zelený Raoul na výstavě Měla to být jednorázovka na tři měsíce, maximálně na rok. Nakonec se Zelený Raoul zabydlel v časopisu Reflex na téměř 28 let. I u příležitosti jubilea jeho autora Štěpána Mareše (50) teď celou jeho éru a další díla představuje výstava v pražském Tančícím domě. Více čtěte ZDE Se Zeleným Raoulem prožil Štěpán Mareš neuvěřitelných 28 let. Autor: Jakub Poláček, Galerie Tančící dům

14. Mistři renesance Na 40 skvostů z 12 světových galerií, mezi nimiž nechybí Mona Lisa nebo Michelangelova socha Davida, je k vidění v Galerii Mánes v Praze. Koná se tu úchvatná výstava Mistři renesance, která až do konce května představí dokonalé kopie legendárních umělců v reálné velikosti a detailním provedení. Více čtěte ZDE délka: 01:52.17 Video Video se připravuje ... Unikátní výstava začíná! Mona Lisa, Venuše i David u Vltavy: Mistři renesance se sešli v Mánesu... Blesk – Ivan D. Hladík

15. Czech Press Photo 2023 Na výstavě jsou prezentovány oceněné snímky a další vybrané fotografie, které charakterizují uplynulý dramatický rok. Spolu se snímky českých a slovenských fotoreportérů se představí i nastupující mladá generace. Ve třech sálech Národního muzea v Praze můžete vidět více než 450 tištěných fotografií a 350 snímků v obrazovkách a projekcích od 120 autorů. Výstava trvá do 31. července. Vítěz Czech Press Photo: Vyhrálo tornádo na jižní Moravě. Fotografie Zkáza, fotograf Petr Topič (Mafra, a. s.) Autor: Petr Topič, Mafra, a.s. / Czech Press Photo

16. Jak žili naši předkové Umělecko průmyslové muzeum v Praze otevřelo novou stálou expozici zaměřenou na užité umění. V šesti úsecích na 1300 vystavených exponátech si můžete prohlédnout běžnou, ale pro současníky často nevšední součást života našich předků. Uvidíte třeba, jak se měnilo dámské spodní prádlo, co shromažďovali pro svou potěchu panovníci, jak se dřív využívaly přírodní materiály, prostor tu mají i předměty spojené s rituály a slavnostmi a nechybí ani nábytek. Výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze přibližuje užité umění uplynulých desetiletí i století. Autor: Blesk:Renata Matějková

17. Kouzelný svět na zámku Imaginárium Matěje Formana a jeho přátel ve Chvalském zámku u Prahy představuje fantastický a tajuplný svět kočovných divadelníků a svérázných výtvarníků. Vtahuje nás do říše tvůrčí fantazie a radostně a bezelstně oslavuje lidskou tvořivost a řemeslo. Výstava do 21. června přináší nová zákoutí, vynálezy, hračky, objekty a interaktivní instalace. Imaginárium ve Chvalském zámku u Prahy. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

18. Legiovlak opět na trati Legiovlak, projekt Československé obce legionářské, se skládá z 14 zrekonstruovaných vagonů, ve kterých je představen představí život a boj legionářů na Transsibiřské magistrále během první světové války. Zastávky, které má naplánované v tomto roce, najdete ZDE Legiovlak opět vyjíždí Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

19. Kroje na zámku Východočeské muzeum v Pardubicích otevřelo výstavu Jaké odění, takové uctění. Představuje lidové kroje z východních Čech. Výstava je o to zajímavější, že kroje východních Čech nejsou běžně v podvědomí lidí, mnohé z nich zanikly tak dávno, že je už nikdo nepamatuje. K vidění jsou bohaté měšťanské kroje z Polabí, tradiční z okolí Litomyšle a Vysokého Mýty i chudší z podhůří Orlických ho. Podívat se sem můžete až do začátku září. Další výstavní sály jsou věnované výročí hokejového klubu Dynamo 100. Nechybí vzácné artefakty, prsteny pro vítěze Stanley Cupu, Vezinova trofej, svoji výzbroj zapůjčil například bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. Výstava Jaké odění, takové uctění ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Autor: ČTK / Vostárek Josef

20. Otevřené zahrady vil Tugendhat a Löw-Beer Poprvé za mnoho dlouhých desetiletí mají návštěvníci brněnských vil Tugendhat a Löw-Beer možnost projít se po celé zahradě, která byla po 2. světové válce rozdělena na dva pozemky. Vstup do zahrad obou vil je zcela bezplatný. Více čtěte ZDE Slavnostní zpřístupnění zahrady vily Tugendhat, kam mohou lidé nově bez vstupného Autor: ČTK / Šálek Václav

21. Svět kostiček Oblíbená výstava nejrůznějších exponátů vyrobených z kostiček lega bude k vidění až do konce srpna na Zámku Slavkov – Austerlitz u Brna. Součástí bude i dílnička, kde si malí i velcí mohou sestrojit svoje modely. Výstava kostiček ve Slavkově u Brna. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

22. Čarodějný svět Harryho Pottera Předměty spojené s čarodějnickým učněm Harry Potterem vystavuje Letohrádek Mitrovských v Brně. Zájemci uvidí figurky hlavních hrdinů, vedlejších postav i magických stvoření, sběratelské kartičky s podobiznami známých osobností čarodějnického světa, dále napodobeniny čarodějnických hůlek hlavních hrdinů, ukázky kostýmů atd. Bude možné nahlédnout do Pobertova plánku. Výstava potrvá do 30. dubna od 10 do 16 hodin. Výstava Harryho Pottera v Brně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku