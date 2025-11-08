Hrozivá nehoda na Olomoucku: Zraněných je mnoho, jeden mrtvý
Velmi nešťastná je bilance po nehodě u obce Křelov-Břuchotín na Olomoucku. Po srážce dvou osobních se zranilo osm lidí. Jeden člověk zemřel. Další lidé mají vážná zranění. Silnice je v obou směrech uzavřena.
„Za pomoci hydraulických rozpínáků jsme rozevřeli prostor pod přístrojovou deskou a vyprostili 2 osoby. Dále jsme ustřihli zadní dveře, B sloupky a vytáhli další 2 osoby na páteřní desce a předali je ZZS,“ informovali na sociální síti olomoučtí záchranáři. Jak potvrdili, zraněných je dohromady osm osob. Jedna z osob později zraněním podlehla.
Zdravotníci pacienty převedli na umělou plicní ventilaci. Další čtyři lidé utrpěli lehčí zranění, mezi nimi zlomení končetin, řezné rány nebo otřes mozku. Záchranáři převezli zraněné na traumacentrum olomoucké fakultní nemocnice.
Policisté odklánějí dopravu na objízdnou trasu. Neprůjezdný úsek lze podle informací zveřejněných na webových stránkách policie objet přes Břuchotín. Hasiči na místě nehody zajistili stabilizaci vraků vozidel, protipožární opatření a zabránili také případnému dalšímu úniku provozních kapalin. Obstarali i úklid vozovky.
Řidiči už se konečně spamatujte máte jen jeden život tak jezděte jak máte..