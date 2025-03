Tipy na víkend: Festival Blik Blik v Plzni! Svátek vody i slavnosti mandloní

1. Den Vltavy Vševltavský spolek připravil na sobotu oblíbený Den Vltavy, který je symbolickým otevřením lodní sezony na řece. Podél břehu, zejména v centru Prahy, se koná řady akcí: vyhlídkové plavby, otužilecké plavání, ukázky vorařské přepravy, program říční policie, u Hergetovy cihelny se vynoří i vodník a mnoho dalšího. Přesný program najdete ZDE Den Vltavy v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Meteorologové zvou Zajímá vás, jak vznikají předpovědi počasí? Jak se měří kvalita ovzduší a vody? Nebo jaké extrémy nám počasí přináší? Český hydrometeorologický ústav – všechny jeho republikové pobočky – zvou v sobotu k návštěvě. Nachystány jsou doprovodné programy s praktickými ukázkami měření, povídání o extrémech počasí, o vodě, klimatu, ukázka přístrojů a měřidel a mnoho dalšího. Kam zajít, najdete ZDE Přijďte se podívat za meteorology na den otevřených dveří. Autor: Jiří Černohorský

3. Jarní sběratel Největší jarní setkání sběratelů známek, mincí, bankovek, pohlednic a dalšího sběratelství v rámci střední Evropy se koná v hotelu Olympik v Praze 8. Na jarní část veletrhu Sběratel se sjede více než 80 vystavovatelů z celého světa. Akci provází bohatý doprovodný program a v prodeji je řada sběratelských rarit vydaná pouze k veletrhu. Veletrh Sběratel v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

4. Matějská pouť je tu! Na pražském Výstavišti v Holešovicích se opět točí tradiční Matějská pouť. Letos nabídne stovku domácích i zahraničních atrakcí, cena za nejdražší bude 250 korun, podobně jako loni. Těšit se můžete například na horskou dráhu cyklon, která se na pouť vrátila po rekonstrukci po sedmi letech, dvě obří kola (28 m a 50 m), autodrom, centrifugu a další adrenalinové atrakce. Pouť potrvá do 21. dubna. Více čtěte ZDE Matějská pouť v Praze Autor: profimedia.cz

5. Královna intrik Ve skleníku Fata Morgana v pražské Troji uvidíte do už jen do neděle výstavu orchidejí. Tentokrát je představí jako Královny intrik. Aby přilákaly své opylovače, vytvořily si orchideje důmyslné způsoby, jak dosáhnout svého. Chybět nebudou barvami hrající expozice, součástí jsou i víkendové přednášky od 17.30 hodin. Ve skleníku Fata Morgana v pražské Troji uvidíte do 23. března výstavu orchidejí. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

6. Voda slaví V rámci oslavy Mezinárodního dne vody se koná o víkendu napříč replikou řada akcí, které s touto životadárnou tekutinou pracují. Dny otevřených dveří s programem tak mají mnohé vodní elektrárny, přehrady, čističky vod i například muzea vodárenství. Den vody se slaví i v zoo. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

7. Jubilejní BLIK BLIK Festival světla a umění ve veřejném prostoru BLIK BLIK se v pátek a v sobotu odehraje v centru Plzně. Jeho tématem budou Kontrasty, aneb dialog technologie a historie. K 10. narozeninám si festival nadělí největší produkci od svého vzniku. Na návštěvníky bude na trase od náměstí Republiky přes DEPO2015 do TechToweru čekat 20 instalací. Více info ZDE Festival BLIK BLIK v Plzni. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

8. Kapří den Velkou hru si můžete zahrát v sobotu v Jihlavě. Pojďte bránit Jihlavu před loupeživými rytíři a zažijte tak, jak vznikl Kapří den. Těšit se můžete na hry, divadlo, koncert, šermíře, malý jarmark a rybí speciality. Začátek je ve 13 hodin v parku Gustava Mahlera. Kapří den v Jihlavě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

9. For Model Od pátku do neděle bude Výstaviště Flora Olomouc žít velkým svátkem modelářů – interaktivní výstavou For Model. Již 23. ročník bude plný úžasných modelů, cenných sbírek, digitálních technologií, her, hraček i stavebnic. Svá díla budou prezentovat desítky železničních, lodních a leteckých modelářů z tuzemska i zahraničí. Návštěvníci se mohou také těšit na celou řadu novinek i unikátů. Svátek modelářů v Olomouci. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

10. Lázně zahajují Slatinice zahajují lázeňskou sezónu v sobotu ve 13 hodin. Připraven je pestrý program, chybět nebude průvod mažoretek, koncerty, symbolické odemčení pramene i příjezd čtyřspřeží z Muzea historických kočárů doprovázený hulány. Součástí je lázeňský jarmark plný dobrot. Zahájení sezony v lázních Slatiňany. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

11. Slavnosti mandloní Víkend plný chutí, vůní a hudby čeká Hustopeče, které se opět promění v centrum oslav mandloní a vína. Příchozí čeká návštěva sadů se záplavou nádherných květů, těšit se mohou i na bohatý program plný kulinářských mandlových specialit, skvělé muziky a jedinečné atmosféry v centru města. Jedním z hlavních taháků letošního ročníku festivalu bude kuchařská show vítěze soutěže MasterChef Česko Romana Staši. Slavnosti mandloní v Hustopečích. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

12. Mocný Čingischán Víc než 260 exponátů přibližuje osobnost slavného dobyvatele a zakladatele Velké Mongolské říše Čingischána, ale také jeho předchůdce a následovníky, umění i každodenní život dávných Mongolů. Výstava v Národním muzeu v Praze zahrnuje předměty světového kulturního dědictví, které jsou v zahraničí k vidění jen výjimečně. Ve třech sálech uvidíte tak třeba zlaté šperky, zbraně, oděvy, rituální masky, malby, keramiku či jezdecké vybavení včetně nejvzácnějšího exponátu z doby Velké Mongolské říše, unikátního dřevěného koňské sedla. Zavítat sem můžete do 22. června. Více čtěte ZDE Video Video se připravuje ... Zahájení výstavy Čingischán v Národním muzeu, 11. března 2025 Blesk.cz - Ivan Hladík

13. Zpátky v čase Pomocí nejmodernějších technologií vtělených do „stroje času“ můžete v nejnovější expozici obchodního domu Máj v Praze uspořádat cestu do minulosti. Je tu připraven interaktivní expozice Back in Time, která zachycuje historii Prahy od 9. století. Program Back in Time začíná legendou o Libuši, vede na dvůr Karla IV. ke vzniku Staroměstského orloje a Golemovi. Jeden ze sálů se věnuje událostem let 1945, 1968. Prohlídka končí v síni slávy s výběrem několika historických osobností. Nová zážitková expozice Back in Time v OD Máj. Autor: pořadatelé

14. Werich na zámku Výstava k výročí 120 let od narození Jana Wericha na Chvalském zámku v Praze a pohádková herna představí soubor originálních ilustrací knihy Fimfárum od Jiřího Trnky. K vidění jsou i originální loutky, rekvizity a scény z natáčení animovaných filmů Fimfárum v letech 2002 až 2011. Připraveno je i promítání filmů a pohádek. Zavítat sem můžete až do konce srpna. Více čtěte ZDE Werichovo Fimfárum na Chvalském zámku v Praze Autor: koláž Blesk.cz

15. Ahoj, občani! Život a odkaz Karla Kryla můžete poodhalit na výstavě plné jeho rukopisů, osobních předmětů a uměleckých děl. Unikátní výstava s názvem „Ahoj, občani!“ se koná v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1 u příležitosti 80. výročí Krylova narození a zároveň 30. výročí jeho úmrtí. K vidění jsou dodnes nezveřejněné a nevystavené předměty, texty a fotografie. Technologie MetaHuman navíc přivede Krylovu postavu a hlas k životu a umožní autentické setkání s umělcem. Zavítat sem můžete do 25. dubna. Výstava o Karlu Krylovi v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici v Praze 1. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

16. Jaro na vsi V celém areálu skanzenu v Přerově nad Labem jsou až do konce dubna k vidění připomínky starých zvyků a obyčejů, které provázely po celé jarní období život našich předků ve středním Polabí. Jedna z chalup tak výzdobou připomene zabijačku, další masopust, pašijový týden, zdobení kraslic, velikonoční svátky, svátky sv. Jana Křtitele a další známé i méně známé tradice. Jaro na vsi ve skanzenu v Přerově nad Labem. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

17. Imaginárium a knedlíkový fotbálek Ve Východočeském muzeu v Pardubicích můžete navštívit výstavu Imaginárium, která představuje hravý a tajuplný svět divadelníků a tvůrců z Divadla bratří Formanů. Dětské i dospělé návštěvníky dovede do labyrintu zákoutí, scenérií a divadelních kulis. Celý jeden sál je věnovaný mytologii a jejímu světu, bájným zvířatům i léčivým rostlinám, u vstupu návštěvníky vítají sportoviště, například prstové závodiště a závody zvířátek. Premiéru tam má koutek s knedlíkovým fotbálkem. Navštívit magický svět můžete až do konce srpna. Imaginárium ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Autor: ČTK / Josef Vostárek

18. Leonardo v Jablonci Zážitková výstava hravou formou přibližuje umění, vědeckou práci a vynálezy Leonarda da Vinciho. Exponáty si můžete „osahat“, mnohé vyzkoušet a poznat tak genialitu středověkého umělce. Do Domu Jany a Josefa V. Scheybalových v Jablonci nad Nisou, kde se interaktivní výstava koná, můžete přijít do 26. dubna. Výstava o geniálním Leonardu da Vinci v Jablonci nad Nisou. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

19. Ledový pravěk Nová výstava s názvem od Dinosaurů k automobilům aneb Ledové sochy je k od soboty k vidění v Depo moto art v Plzni. V „ledáriu“ zažijí návštěvníci pravý pravěk. Z prvohor se přenesou až do čtvrtohor. K vidění jsou dinosauři a mamuti v životní velikosti. Po prohlídce ledových soch budou moci pokračovat do muzea, kde pro změnu můžete obdivovat jedinečné staré automobily a motocykly. Více čtěte ZDE Ledové sochy v Depo moto art v Plzni. Autor: Blesk:Zbyněk Schnapka

20. Pivovary na výstavě Pivovary a pivovárky jsou neodmyslitelnou součástí regionu severního Plzeňska. Nacházely se v sousedství velkých klášterů, poutních míst i zámeckých areálů, spoluvytvářely důležitá společenská centra obcí. Některé zanikly bez náhrady, jiné mají druhý život. Na objevnou cestu po stopách jejich historie zve výstava Dej Bůh štěstí!, kterou je možné navštívit v Pivovarském muzeu v Plzni až do října. Pivovarská výstava v Plzni. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

21. Kostýmy z pohádek Unikátní výstava u příležitosti 120. výročí narození Jana Wericha připravil Dům kultury v Ostrově na Karlovarsku. Na Staré radnici je k vidění originálních 18 kostýmů z barrandovského studia z filmů, ve kterých Werich účinkoval. Uvidíte tak jeho oděv z pohádky Byl jednou jeden král, Císařův pekař, Baron Prášil, Pan Tau a Až přijde kocour. Výstava je tu k vidění do konce března. Císařův pekař - pekařův císař Autor: ČSFD: Československý státní film

22. Největší ilustrátoři Do světa pohádkového Krtečka, dobrodružného Maxipsa Fíka, školáků Mach a Šebestové poetické Zahrady Jiřího Trnky a dalších známých ilustrátorů se ponoříte v Galerii Desítka ve Zlíně. Ta představuje tvorbu deseti významných českých ilustrátorů – od ikonických klasiků až po současné talenty. Otevřeno je do 23. března. Výstava ilustrátorů je k vidění ve Zlíně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

23. Svět kostiček Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti. Lego ve Slavkově u Brna. Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku

24. Královské klenoty Do brněnského Letohrádku Mitrovských se po 10 letech vrací doposud nejúspěšnější výstavní projekt – české korunovační klenoty. Nová verze výstavy ukazuje mistrovské repliky nejhodnotnějšího českého pokladu – Českých korunovačních klenotů. Představí i nejdůležitější panovníky od 14. do 19. století s typickými exponáty jejich doby. Součástí výstavy jsou také interaktivní a multimediální prvky nejen pro dětské návštěvníky. Výstava trvá do 8. května. Korunovační klenoty se vrací do Letohrádku Mitrovských v Brně. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

25. Naše Zetky V brněnské Zbrojovce se mezi světovými válkami vyráběly také automobily. Technické muzeum Brno v nové výstavě Naše Zetky vystavilo 14 těchto vozů. Připomíná tak 100. výročí uvedení automobilu s názvem Disk na mezinárodní výstavě v Brně. Muzeum se může pyšnit téměř kompletní typovou řadou, kterou má ve svých sbírkách, včetně jednoho ze dvou existujících vozů Disk z roku 1924. Výstava potrvá do konce března. Výstava s názvem "Naše Zetky - 100 let prvního automobilu Československé Zbrojovky Brno v Technickém muzeu Brno. Autor: ČTK / Šálek Václav