Tipy na víkend: Festival ABC! Veteráni startují, letecký den i Rudolfův pohár

1. Festival ABC Víkendový Festival je zábava pro celou rodinu v prostorách Národního zemědělského muzea v Praze na Letné. Vyzkoušíte si nejnovější technologie a virtuální realitu, vědecké experimenty, přednášky s osobnostmi a nebudou chybět nejrůznější hračky pro holky i kluky. Více najdete ZDE Festival ABC v prostorách Národního zemědělského muzea v Praze na Letné. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

2. Bitva Libušín V údolí pod ranně středověkým hradištěm v Libušíně u Kladna se koná v sobotu největší středověký festival svého druhu v Evropě. Více než 1000 účinkujících z ČR i zahraničí postaví středověký tábor a střetne se ve strhující bitvě. K vidění budou také neopakovatelné pyrotechnické efekty a kaskadérské výkony. Součástí je i dobové ležení s tržištěm, řemesly či dobovou krčmou. Středověká bitva v Libušíně na Kladensku. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

3. Rudolfův pohár Hřebčín Kladruby nad Labem pořádá jubilejní ročník Rudolfova poháru, mezinárodních závodů spřežení. Od čtvrtka do neděle na 20. ročník zavítá přes 90 spřežení z 12 zemí. Soutěžit budou jednospřeží až čtyřspřeží a také dvojspřeží pony v drezuře, maratonu a parkuru. Divácky atraktivní vozatajský maraton je na programu v sobotu. Koně musí v terénu projíždět kolem překážek v přesně určeném pořadí, počítá se výsledný čas. Trať měří přes 12 kilometrů. Rudolfův pohár v Kladrubech nad Labem. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

4. Bedekr Blesk: Výlety po horách Určený pro všechny výletníky a milovníky přírody, hor, ale i menších kopečků. Nabízí více než padesátku výletů. Na své si přijdou celé rodiny, detailní itineráře tras doprovázejí pověsti a pohádky pro dětičky a také zajímavosti z historie. Kromě tipů na restaurace, cukrárny nebo horské bufety jsou uvnitř informace o parkování včetně ceníků. Zásadní je ale příloha 48 unikátních slevových kuponů na vstupy do hradů, zámků, věží, galerií a na další výstavy, do divadel, obchodů nebo na masáže, a třeba i slevy na moravské víno! Kupujte u všech dobrých prodejců nebo na www.ikiosek.cz s dopravou zdarma. Nový cestovatelský bedekr Blesku pro rok 2025. Autor: blesk

5. Kačinské hry Historické hry, při kterých se kdysi bavila šlechta, i chudý lid si můžete vyzkoušet v sobotu od 10 hodin na zámku Kačina. K hraní tak bude pétanque, kuželky, tlučení špačků, pohánění obruče a káči nebo cvrnkání kuliček a také kroket. Chybět nebude ani tržiště a různá kulturní vystoupení pro děti. Historické hry na zámku Kačina. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

6. Za vůní benzinu *Praha - Přehlídka vzácných automobilů klenotů historie i současnosti, která se koná o víkendu na trávnících golfového hřiště v Hostivaři. Sjede se sem několik desítek vzácných předválečných i klasických automobilů. Tématem letošního roku je oslava 130 let historie značky Škoda. Součástí je i bohatý doprovodný program. *Praha – Ve Chvalské tvrzi v Horních Počernicích se v sobotu koná tradiční setkání příznivců historických vozidel, motocyklů a jiných strojů do roku výroby 1970. Součástí je celodenní program s přehlídkou vozidel, divácké soutěže, vyhlídkové jízdy historickým autobusem i živá hudba. *Poděbrady - Na lázeňské kolonádě se v sobotu setkají italské automobily do roku výroby 1994, které se následně vydají na spanilou jízdu kolem města. *Přerov - Několik desítek předválečných vozidel a motocyklů různých značek se sjednou v neděli na Horní náměstí.Majitelé veteránů odtud zahájí spanilou jízdou po okolních obcích svou letošní sezonu, jejich cílem bude tradičně hrad Helfštýn. Start je plánován na 11. hodinu, v cíli by měla auta být ve 14 hodin. Přehlídka vzácných automobilů v pražském Hostivaři. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

7. Filipojakubská noc V rodném domě A. Dvořáka v Nelahozevsi můžete v sobotu zažít atmosféru probouzející se vesnice po dlouhé zimě. V rámci celoročního cyklu „Rok na vsi“ je tu připraven celodenní program Filipojakubská noc, který přiblíží venkovský život v 19. století. K vidění bude například i práce košíkáře a můžete si tu i něco vyrobit. Filipojakubská noc v Nelahozevsi. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

8. Jak se těžilo dřevo Netradiční soutěž tažných koní v reálném terénu – to je Brdská lesní bitva. V lokalitě Jince-Velcí uvidíte v sobotu od 10 od 14 hodin tradiční způsob těžby dřeva. Vedle závodu jednospřeží v lese, je připravena ukázka párového tahání těžkých břemen, vozatajství, ale také plemeno miniaturních koní minihorse a pro děti bude připraven doprovodný program lesní pedagogiky. Lesní bitva ukáže, jak se dříve těžilo dřevo v lese. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

9. Den ve vzduchu Moderní i historická letadla a parádní podívaná pro celou rodinu jsou nachystané na víkend na letišti v Plasech. Představí se špičkové akrobatické týmy i české a světové špičky v pilotování. V rámci doprovodného pozemního programu nebude chybět armádní technika a atrakce pro děti i dospělé. Letecký den v Plasech. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

10. Ovčácké slavnosti Ukázky pastvy ovcí a koz, práce ovčáckého psa, střižba ovcí, předvedení ručního zpracování vlny a další „venkovský“ program včetně práce mistra kováře můžete vidět na Ovčáckých slavnostech. Ty se konají v rámci oslav Dne Země v sobotu v Babiččině údolí v Ratibořicích. Ovčácké slavnosti v Ratibořicích. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

11. Flora Olomouc Jarní etapa mezinárodní výstavy květin Flora probíhá až do neděle na olomouckém Výstavišti. Součástí jsou výstavy, zahradnické trhy, několik gastrozón a doprovodný program. Akci si nenechají každoročně ujít stovky prodejců a vystavovatelů. Hlavní expozice v pavilonu A nese název Paralelní květy. Světovou premiéru tu bude mít 12 nových květů, uvidíte i bonsaje představené na prestižních evropských výstavách či rostliny staré několik století. Květinové aranžmá na Floře Olomouc. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

12. Den Země v Brně S podtitulem Vodobraní se v sobotu na Kraví hoře v Brně koná akce pro celou rodinu. Návštěvníci se mohou od 10 do 17.30 hodin těšit na pozorování vodních živočichů pod lupou, prohlídku speciálního kanalizačního vozu, krokodýla Svráťu, hru o cestě kapky vody přírodním koloběhem, několik divadelních představení a koncert skupiny Květy. Vodobraní v Brně na Kraví Hoře. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

13. Mušketýři na Veveří V sobotu bude nádvoří Příhrádku na hradě Veveří patřit Houwaldovu regimentu a dalším skupinám historického šermu. Předvedou ukázky z výcviku švédských mušketýrů z období Třicetileté války. Bitevní střety jsou plánované na 12 a 15.30 hodin. Mušketýři na Veveří. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

14. Festival folkloru Festival folklorní hudby a tance se koná v pátek a v sobotu v Mikulově. V pátek začíná program od 18 hodin a souběžně proběhne i přehlídka vín vinařů z okolí na mikulovském náměstí. Sobotní program patří dopoledne dětským souborům a odpoledne dospělým. Folklorní festival v Mikulově. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

15. Slavnost oskoruší Ochutnat tradici mohou všichni, kdo zavítají v sobotu do Tvarožné Lhoty na Hodonínsku. Na Slavnosti oskoruší budou pálenky, kompoty a další pochutiny z oskerušových plodů. Akce začne ve 13 hodin ve Společenském sále a vstup je zdarma. Oskoruše jsou nejstarším a nejplodnějším stromem v ČR. I 300 let starý strom plodí přes tunu ovoce. Slavnost oskoruší ve Tvarožné Lhotě. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

16. Motýli ve Fata Morganě Na pět tisíc pestrobarevných motýlů několika desítek druhů, které se dováží z britské farmy ve Stratfordu nad Avonou, se postupně bude opět líhnout ve skleníku Fata Morgana v Botanické zahradě v Praze Troji. Letos se výstava zaměřuje na téma vábení – jak rostliny lákají tyto jemné opylovače. Oblíbená výstava potrvá do 25. května. Motýli ve Fata Morganě v Praze. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

17. Mocný Čingischán Víc než 260 exponátů přibližuje osobnost slavného dobyvatele a zakladatele Velké Mongolské říše Čingischána, ale také jeho předchůdce a následovníky, umění i každodenní život dávných Mongolů. Výstava v Národním muzeu v Praze zahrnuje předměty světového kulturního dědictví, které jsou v zahraničí k vidění jen výjimečně. Ve třech sálech uvidíte tak třeba zlaté šperky, zbraně, oděvy, rituální masky, malby, keramiku či jezdecké vybavení včetně nejvzácnějšího exponátu z doby Velké Mongolské říše, unikátního dřevěného koňské sedla. Zavítat sem můžete do 22. června. Více čtěte ZDE Video Video se připravuje ... Zahájení výstavy Čingischán v Národním muzeu, 11. března 2025 Blesk.cz - Ivan Hladík

18. Zpátky v čase Pomocí nejmodernějších technologií vtělených do „stroje času“ můžete v nejnovější expozici obchodního domu Máj v Praze uspořádat cestu do minulosti. Je tu připraven interaktivní expozice Back in Time, která zachycuje historii Prahy od 9. století. Program Back in Time začíná legendou o Libuši, vede na dvůr Karla IV. ke vzniku Staroměstského orloje a Golemovi. Jeden ze sálů se věnuje událostem let 1945, 1968. Prohlídka končí v síni slávy s výběrem několika historických osobností. Nová zážitková expozice Back in Time v OD Máj. Autor: pořadatelé

19. Werich na zámku Výstava k výročí 120 let od narození Jana Wericha na Chvalském zámku v Praze a pohádková herna představí soubor originálních ilustrací knihy Fimfárum od Jiřího Trnky. K vidění jsou i originální loutky, rekvizity a scény z natáčení animovaných filmů Fimfárum v letech 2002 až 2011. Připraveno je i promítání filmů a pohádek. Zavítat sem můžete až do konce srpna. Více čtěte ZDE Werichovo Fimfárum na Chvalském zámku v Praze Autor: koláž Blesk.cz

20. Kdo si hraje, nezlobí Městské muzeum Týnec nad Sázavou připravilo výstavu historických hraček ze soukromé sbírky Jany Novákové. K vidění jsou tak dobové panenky, pokojíčky, plyšové hračky, knížky, obrázky a mnoho dalšího. Nechat se okouzlit dobou dávno minulou tu můžete až do konce října. Výstava dobových hraček v Týnci nad Sázavou. Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

21. Imaginárium a knedlíkový fotbálek Ve Východočeském muzeu v Pardubicích můžete navštívit výstavu Imaginárium, která představuje hravý a tajuplný svět divadelníků a tvůrců z Divadla bratří Formanů. Dětské i dospělé návštěvníky dovede do labyrintu zákoutí, scenérií a divadelních kulis. Celý jeden sál je věnovaný mytologii a jejímu světu, bájným zvířatům i léčivým rostlinám, u vstupu návštěvníky vítají sportoviště, například prstové závodiště a závody zvířátek. Premiéru tam má koutek s knedlíkovým fotbálkem. Navštívit magický svět můžete až do konce srpna. Imaginárium ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Autor: ČTK / Josef Vostárek

22. Svět kostiček Zámek Slavkov – Austerlitz u Brna se proměnil v obří hernu. Až do konce roku tu je k vidění mimořádně obsáhlá výstava Lega, která zahrnuje sběratelské speciality ze 70. a 90. let minulého století, sochy lego zvířat či robotické stavebnice. Hlavním lákadlem výstavy je diorama městečka s pohyblivou vlakovou soupravou. Samozřejmostí je obří herna plná kostiček pro děti. Modely ze stavebnice Lego - tovární sety i autorskou tvorbu sběratele Petra Šimra – uvidíte do 21. června také na zámku v Holešově na Kroměřížsku. Lego ve Slavkově u Brna. Autor: CzechTourist, archiv pořadatelů a Blesku