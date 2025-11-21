Tipy na víkend: Čertovské rojení! Poslední závod sezóny a Napoleon v Brně

    21. listopadu 2025 ● 05:00

    V sobotu zataženo s teplotami na nule a ve východní části území se sněžením. V neděli občas vykoukne sluníčko, ale teploty se mnohde udrží i přes den lehce pod nulou. Takový bude víkend 22. a 23. listopadu. Není ale důvod sedět doma, ve spolupráci s CzechTourism a serverem kudyznudy.cz  pro vás připravili několik tipů na výlety.

  • 1.

    Šlechtické Vánoce

    I když návštěvnická sezóna hradů a zámků skončila, mnohé otevírají své brány i přes advent a nabízí nejrůznější programy. V sobotu se zahájí na zámku v Opočně období adventních a vánočních prohlídek, koná se zde Zámecký jarmark. Postupně se s tematickou výzdobou otevřou brány dalších objektů, kde se nyní vše chystá nejenom na prohlídky, ale také na trhy a koncerty. Program památek pod správou Národního památkového úřadu najdete ZDE

    Advent na hradech a zámcích.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 2.

    Mušketýři na hradbách

    Dobytí Plzně vojsky generála Mansfelda v roce 1618 se opět odehraje v sobotu. Od 13.30 proběhne tradiční rekonstrukce boje o městské hradby v proluce v Křižíkových sadech. Součástí akce je i bohatý doprovodný program, kde uvidíte třeba vojenské ležení, zbraně, či dobové tanečnice.

    Plzeň bude opět dobyta.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 3.

    Show modelářů

    Radiově řízené modely nákladních automobilů, závodních kamionů z Dakaru, stavebních strojů a další techniky se předvedou o víkendu na show v Coloseum Liberec. Součástí je modelová silnice, mosty, překladiště a řada dalších. Součástí akce je maxi autodráha s těmi nejrychlejšími modely. Vše si budete moci vyzkoušet.

    Modely se předvedou v Liberci.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 4.

    Čertovské rojení

    V autentickém prostředí pekla z pohádky „S čerty nejsou žerty“ v jeskyni Pekelné doly u Svitav se budou od soboty 14 hodin až do nedělního podvečera rojit čerty všech velikostí. Pro děti je připravena i známá kniha hříchů, u čertovy babičky se zdobí perníčky a nemine je ani setkání s Luciferem.

    … a kam ještě za čerty?

    * Počátky – Krampusové se vyrojí na Palackého náměstí v neděli od 16 hodin. Připraven je doprovodný program a spousta strašení.

     

    *Ostrava - V sobotu od 14 hodin se areál Libros promění v děsivě magické místo, kde proběhne největší Krampus Lauf v Moravskoslezském kraji. Odpoledne nabídne bohatý doprovodný program – hudbu, představení vozů a speciálů TATRA, ohnivou show i ohňostroj.

    Čerti se objeví hned na několika místech republiky.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 5.

    Jabkancová pouť

    U kostela sv. Kateřiny v České Třebové se v sobotu odehraje jedna z největších tradičních akcí města – Jabkancová pouť.  Každý rok se sem sjedou lidé z široka i ze zahraničí, aby ochutnali všemožné laskominy upečené z jabkanců – neboli z brambor. Prodej začíná už v 8 ráno, doprovodný program ve 13.30 hodin.

    Jabkancová pouť v Cěské Třebové.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 6.

    Napoleon v Brně

    V sobotu v 18 hodin vyjde z Moravského náměstí v Brně průvod vojáků v čele s císařem Napoleonem. Na koních i pěšky projdou centrem města. Z náměstí Svobody vyrazí na radnici, kde císař Napoleon převezme symbolický klíč od města.

    Napoleon dorazí do Brna.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 7.

    Vojenské svátky

    Sobotní celodenní program v okolí renesančního zámku Bučovice i v jeho interiérech přinese ukázky výcviku pěchoty a vojenského koně z dob napoleonských. Zažít tu můžete zámecké empírové Vánoce, nahlédnete do vojenského tábora, nebudou chybět ani dobová řemesla a polní kuchyně. Vrcholem bude bitevní ukázka z roku 1805, která začne ve 14 hodin.

    Jak vypadaly vojenské vánoce uvidíte v Bučovicích.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 8.

    Závod železných mužů a žen

    Poprvé se Spartan race koná u rybníku Vrkoč v Pohořelicích, kde zároveň bude zakončena letošní sezona. Součástí závodu je i doprovodný program v podobě menších soutěží, hudby a gastra.

    Poslední závod Spartan race v letošní sezóně.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 9.

    Burza zvířat

    Chovatelská burza Aquatera Olomouc na výstavišti Flora je určená nejen pro znalce ale i pro širokou veřejnost. Na burze naleznete v největším zastoupení akvaristiku, teraristiku, drobné savce. Zastoupeny budou ale i chovatelé psů, koček a ptactva. Burza se koná v neděli od 8 do 12 hodin.

    Chovatelská burza v Olomouc.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 10.

    Slovácko v tradici

    V historické budově Reduty v Uherském Hradišti se v sobotu koná folklorní program. Přehlídka představí práci držitelů certifikované značky Tradiční výrobek Slovácka. K vidění budou například výrobky z modrotisku, tupeská keramika, výtvory kovářů, výrobky ze šustí a dřeva, krojové součástky, medy, sirupy, sušené ovoce z místních sadů i přírodní kosmetika. Mnozí z výrobců budou přímo na místě předvádět své řemeslo. Akce začíná v 9 hodin.

    Slovácko ukáže svůj folklor.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 11.

    Vánoční výstavy

    *Říčany – Výstavu Betlémská záhada aneb co vám o Vánocích neřekli, můžete vidět ve zdejším muzeu. Součástí je i expozice betlémů a v jednu z postav se tu můžete i proměnit.

     

    *Liberec - Galerie v Liebiegově paláci se proměnila ve vánoční pokoje. Svoji tvorbu tam prezentují sklářské firmy i výtvarníci. Ve dvou vyzdobených pokojích nechybí ani vánoční stromek, na každém je 200 ozdob. K vidění je i betlém z foukaného skla a další vánoční doplňky.

     

    *Světlá nad Sázavou – Kouzlo Vánoc můžete prožít na zámku, kde vás výstava provede cestou od dávných duchovních tradic přes středověké kouzlo gotiky až po moderní sváteční eleganci. Každá místnost nabídne jiný příběh Vánoc. Zavítat sem můžete do 4. ledna.

     

    *Brno - Letohrádek Mitrovských zve na Betlémy různých velikostí i druhů, na historické i soudobé. Výraznou část expozice tvoří scény a loutky z nového pohádkového filmu “Mikulášský příběh“. Novinkou je “letohrádkovský“ vyřezávaný betlém. Prohlédnout si to můžete do 11. ledna.

     

    *Vizovice - Galerie Mariette v předzámčí zámku Vizovice otevřela svou každoroční Vánoční výstavu. Ve dvou výstavních sálech tu uvidíte um tradiční české výroby foukaných skleněných vánočních ozdob. Výstavu můžete navštívit do 23. prosince.

    Vánocemi to už dýchá na zámku ve Světlé nad Sázavou.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 12.

    Advent v Polabí

    Tradiční velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce v Polabí“ se koná v celém areálu skanzenu v Přerově nad Labem. V interiérech všech devíti chalup budou k vidění scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Součástí vánoční výstavy je vedle starých lidových a kostelních betlémů také neustále rozšiřovaná kolekce současných betlémů z nejrůznějších materiálů. Zavítat sem můžete do 28. prosince.

    Sknazen v Přerově nad Labem je plný Vánoc.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 13.

    Do metropole připlul Titanic

    Stovky skutečných exponátů, které byly vyzdviženy ze dna oceánu, věrné rekonstrukce kajut, francouzské kavárny a dalších prostor včetně vybavení i nádobí. Příběhy pasažérů a posádky i dobrodružná hra za pokladem oceánu. To je unikátní výstava Titanic, kterou po celém světě navštívily miliony návštěvníků. Nyní „doplula“ i na výstaviště v Praze-Letňanech.

    Na výstavišti v pražských Letňanech je k vidění světová výstava Titanic.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 14.

    Cesta světlem

    V několika městech republiky opět ožije unikátní světelná podívaná. V Praze ve Žlutých lázních se můžete vydat na procházku evropskými měst kolem ikonických staveb. Zavítat sem můžete až do konce ledna každý den od 16 do 21 hodin. Více čtěte ZDE  Další světelná instalace je na hradě Špilberk v Brně. K vidění je tu více než stovka světelných objektů, které odkazují k historii města. Zavítat sem můžete do 11. ledna. I areál Dolních Vítkovic v Ostravě ožil světly, do konce roku se odtud můžete vydat na cesta do vesmíru.

    Světelná podívaná ve Žlutých lázních v Praze vás provede evropskými metropolemi.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 15.

    Body Worlds

    Kontroverzní výstava lidských těl Body Worlds je zpět v Česku. V prostorách OC Westfield v Praze na Chodově je k vidění na 200 exponátů, na kterých můžete vidět veškeré detaily od kůže přes svalstvo, kostru až k nervovému systému. Těla jsou zachycena v pohybu i ve chvílích klidu. K vidění jsou například i srovnání zdravých a nemocných orgánů. Výstavu můžete navštívit do dubna 2026.

    Výstava lidských těl Body Worlds je k vidění v OC Westfield v Praze na Chodově.
    Autor: Blesk:Alexandr Malachovsky

  • 16.

    Fantasy výstava v Mánesu

    Vydejte se na cestu do zákulisí velkorozpočtového fantasy seriálu a zblízka si prohlédněte více než 80 vizuálně propracovaných kostýmů z fantasy série The Wheel of Time (Kolo času). Do 5. prosince hostí Galerie Mánes v Praze výstavu, která je první svého druhu u nás. Provede vás místnostmi i prostředím, kde budete mít příležitost nahlédnout do fantazijních světů tohoto výjimečného seriálu.

    Fantasy výstava v Mánesu v Praze.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 17.

    Světelná zoo

    Ve spodní části Zoo Praha se můžete projít světelnou zahradou. Venkovní interaktivní instalace je úchvatnou podívanou na svět zvířat. Letos nese akce podtitul Divoká Asie a novinkou jsou pohyblivé lampiony, mezi nimiž nechybí tygr sumaterský, irbis, mandelík indický nebo panda červená. Největšími figurami  je slon a nosorožec indický. Celkem projekt představuje 42 zvířecích druhů. Zavítat sem můžete do 16. února.

    Výstava Světelná zoo v Praze.
    Autor: ČTK / Krumphanzl Michal

  • 18.

    Telka slaví 70

    Interaktivní expozice pro celou rodinu nazvaná Telka slaví 70 připomíná více než čtyřicítku oblíbených pořadů odvysílaných v posledních dekádách. Nechybí Studio Kamarád, postavy z večerníčků – Maková panenka a Víla Amálka, StarDance ani filmová tvorba, kterou reprezentuje třeba snímek Jak dostat tatínka do polepšovny. Zájemci si mohou vyzkoušet diktát se Zdeňkem Svěrákem či se stát součástí dabingového studia. Výstavu můžete navštívit do konce roku v Galerii ČT v Praze 4.

    Výstava v Galerii ČT k 70. výročí České televize.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

  • 19.

    Svět malíře Smetany

    Křemílek a Vochomůrka, Rákosníček, Malá čarodějnice, Racochejl a další spousta pohádkových postaviček ožila díky ilustrátorovi Zdeňku Smetanovi. U příležitosti jeho 100. výročí narození je v Holešovické tržnici v Praze k vidění výstava jeho prací. Ukazuje originály filmových návrhů, skici i volnou malířskou i grafickou tvorbu. Zavítat sem můžete do konce března.

    V Holešovické tržnici v Praze se koná výstava ilustrací a kreseb Zdeňka Smetany.
    Autor: CzechTourism, archiv pořadatelů a Blesku

  • 20.

    100 let Čechie

    U příležitosti 100. výročí od začátku výroby vystavuje Národní technické muzeum v Praze 30 motocyklů značky Čechie-Böhmerland. Je to první ucelený přehled všech typů, k vidění bude i stroj dlouhý 3,2 metrů. Právě délka tyto stroje proslavila, ve své době nahrazovaly automobil, který byl pro mnoho lidí nedostupný. Zavítat sem můžete až do března příštího roku. Zároveň tu můžete navštívit i expozici představujcí vývoj kolejové dopravy. K vidění jsou autentické exponáty, například lokomotivní dvojkolí o váze 5,5 tuny, modely kolejových vozidel, dobové fotografie nebo interaktivní předměty a mnoho dalšího. Některé exponáty budou i k vyzkoušení.

    Výstava v Národním technickém muzeu v Praze je k vidění výstava unikátních motocyklů značky Čechie-Böhmerland.
    Autor: ČTK / Říhová Michaela

  • 21.

    Leporela a ilustrace

    Retro výstavu „Jé, to znám!", která oživuje vzpomínky a také zapomenutou legendu ilustrace Vilibalda Weinzettla (1916 až 1991), připravilo Regionální muzeum Mělník. K vidění jsou desítky dětských leporel, reklamní plakáty, ale i produktové obaly včetně oblíbené stavebnice Alfa, mozaiky Brouček, nebo populárních Hašlerek. Malí i velcí se mohou těšit také na tematické interakce s rozšířenou realitou. Expozici můžete navštívit do konce listopadu.

    Výstava leporel a ilustrací Vilibalda Weinzettla v Regionálním muzeu v Mělníku.
    Autor: Blesk:FOTO: Jiří Koťátko / CNC

  • 22.

    Třeboň plná loutek

    Zámek Třeboň pro návštěvníky připravil novou prohlídkovou trasu plnou loutek. V nových prostorách Zahradního křídla v šesti místnostech lidé uvidí na 700 originálních loutek z období let 1906 až 1940. Marionety jsou v dobových kostýmech a vidět je můžete včetně historických kulis, stolních divadel a divadelních rekvizit. Loutky jsou velké od 20 centimetrů do půl metru. Zapůjčeny byly ze soukromé sbírky.

    Zámek Třeboň hostí výstavu 700 loutek.
    Autor: ČTK / Václav Pancer

    Advent na hradech a zámcích.
    Advent na hradech a zámcích.
    Autor: CzechTourism, profimedia.cz, archiv pořadatelů a Blesku

     

     

     

     

