Pozemnímu vojsku bude v sobotu patřit tankodrom Bahna v bývalém vojenském újezdu Brdy u Strašic na Rokycansku . Nadšenci do vojenské techniky se mohou těšit na ukázky toho, co umí například bojové vozidlo Pandur, lehké obrněné či průzkumný dron Raven. Připravená je i připomínka bojů v pohraničí Sudety 1938. Vstup na akci je zdarma, z Dobřív a ze Strašic bude k areálu jezdit i speciální autobusová linka.

Odevzdal jej do tiskárny, pak se po výjimečném komiksu Káji Saudka (†80) slehla zem na více než 50 let! Výtvarníkovi dědicové o něj osm let bojovali. 130 původních kreseb příběhu Muriel a andělé teď poprvé představují veřejnosti v Galerii Tančící dům v Praze . Více čtěte ZDE

Slavnou historii i současnost animované tvorby v Česku přibližuje výstava v Pražské tržnici v hale číslo 17 v Holešovicích . Na návštěvníky tu čeká ukázka animačních technik, řada optických iluzí, originální kresby, obrazové scénáře, desítky loutek, rekvizity, dekorace i ukázky z animovaných filmů a počítačových her. Součástí bude také promítání 140 českých animovaných filmů. Výstava je otevřená do 3. července. Více čtěte ZDE

Festival IQ Play – hravá výstava, na které jsou k vidění, ale hlavně k vyzkoušení hlavolamy a hry edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hry, logické skládačky, stavebnice a zvětšeniny her se koná do konce června ve Škoda Muzeum v Mladé Boleslavi .

Interaktivní výstava, na které se dozvíte spoustu zajímavého o zákonitostech létání z hlediska biologie, fyziky nebo inženýrství i z historie a současnosti, je připravená v DEPO2015 v Plzni . Pro menší návštěvníky je připraven i „létající koberec“, který je zanese do světa pohádek mezi létající zvířata. Výstava je otevřená až do konce srpna, vstupenky je třeba zakoupit předem.

23. Draci na Kozlu

Draci v „životní velikosti“ se slétli do jízdárny zámku Kozel na Plzeňsku. Plastiky desítky mytických tvorů doplnila trojice drakobijců, kteří podle legend tato bájná zvířata lovili. Vystavená je i jejich výzbroj jako kopí či samostříl. Výstava nazvaná Draci a drakobijci je dílem fantazie autora Aleše Drašnara. Výstava je přístupná do konce dubna o víkendech, od května každý den kromě pondělí, potrvá to až do září. Více čtěte ZDE