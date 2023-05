Tipy na víkend: Aviatická pouť v Pardubicích! Mezi ploty i Legendy v Praze

Vodnář

Nevlídná konstelace hvězd vám nehraje do karet. Až do konce měsíce si dávejte pozor na to, co řeknete před kolegy. Je možné, že jim něco slíbíte a poté nesplníte. Pak budou mít napilno a naštvou se. Držte se zpátky a věnujte se jen svým povinnostem.