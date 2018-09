Hypotéky patrně znovu zdraží. ČNB rozhodne, zda budou opět o něco vyšší úroky

Bankovní rada České národní banky dnes bude rozhodovat o nastavení úrokových sazeb. Podle odhadů ekonomů rada dnes zvýší základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 1,5 procenta. Šlo by tak o třetí zvýšení úrokových sazeb v řadě. K dalšímu zvýšení sazeb by podle odborníků mohla letos centrální banka přistoupit na dalším měnovém zasedání v listopadu. Dopady to přitom bude mít i na hypotéky, jejichž podmínky přitom zpřísňují od 1. října.